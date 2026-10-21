¿Viaja a Perú? Estos son los planes para disfrutar Lima el próximo puente festivo

Perú es un destino que combina historia, naturaleza, cultura y gastronomía en una geografía diversa que va desde las costas del Pacífico hasta los Andes y la Amazonía. Además, ofrece experiencias atractivas para todo tipo de viajero.

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De hecho, próximamente se llevará a cabo una nueva edición de Perú Mucho Gusto, la feria gastronómica más importante de esta nación andina. El evento reunirá en Lima los sabores de sus 25 regiones, y además, se celebrará la riqueza gastronómica, esto teniendo en cuenta que el país es reconocido como ‘Mejor destino culinario del mundo” en los World Travel Awards 2025.

Entre acantilados frente al Pacífico, barrios bohemios, recorridos en bicicleta, historia y planes para toda la familia, la capital peruana ofrece múltiples razones para extender la experiencia.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, la feria regresará a la Explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar, por lo que sí está de viaje o planea viajar a Perú en esas fechas, este es un plan imperdible.

Perú Mucho Gusto es la feria gastronómica más importante de esta nación andina. Foto: PromPerú / API

En esta edición, el ingreso será gratuito, contará con 178 expositores y una variada propuesta culinaria que incluye platillos de todas las regiones del país, que tendrán un costo de US$7,5 y la media porción, US$4,5.

Además, tendrá zonas de brasas, postres, panes, cafés, pisco, mercado y artesanías. En paralelo, habrá demostraciones gastronómicas, talleres, degustaciones, danzas peruanas y conciertos.

“Perú Mucho Gusto es una gran vitrina de nuestra diversidad, pero queremos que para el viajero colombiano sea también el punto de partida para descubrir todo lo que Lima tiene por ofrecer. La ciudad permite combinar en un mismo viaje gastronomía, cultura, entretenimiento, naturaleza y aventura”, señaló Julio Polanco, consejero económico comercial de PromPerú en Colombia.

Cabe mencionar que la magnitud del evento lo convierte en un atractivo de viaje, pues en su edición de 2025, se vendieron 471.561 platos y se generó un movimiento económico de 13 millones de soles peruanos.

Perú Mucho Gusto reunirá en Lima los sabores de sus 25 regiones. Foto: PromPerú / API

Más planes

En el caso de los viajeros colombianos, estos podrán aprovechar el puente festivo del 2 de noviembre para visitar Lima y hacer otros planes según sus intereses. Para quienes buscan un viaje activo, pueden combinar Perú Mucho Gusto con un recorrido en bicicleta por Miraflores y la Costa Verde, clases de surf o incluso un vuelo en parapente sobre los acantilados frente al Pacífico.

Para una escapada cultural y urbana, la feria puede acompañarse de una visita al Centro Histórico, la Huaca Pucllana, una tarde en el Malecón de Miraflores, un paseo entre las galerías de arte y el Puente de los Suspiros de Barranco o una noche de diversión en bares y rooftops de la capital peruana, algunos dentro de la lista de los World’s 50 Best Bars.

Y quienes viajan en familia pueden complementar la experiencia gastronómica con espacios como el Circuito Mágico del Agua, que encandila con sus trece fuentes ornamentales.

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La visita a Lima puede complementarse con experiencias como la navegación para observar lobos marinos en las Islas Palomino y caminatas por la Reserva Nacional de Lachay, hasta alternativas culturales como la visita al Santuario Arqueológico de Pachacámac y la Ciudad Sagrada de Caral.