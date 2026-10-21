Boyacá es una de las regiones imperdibles de visitar en Colombia. Es un territorio que combina historia, cultura, naturaleza y gastronomía. Sus pueblos de arquitectura colonial, plazas llenas de tradición y monumentos que evocan la Independencia se complementan con paisajes de montañas, lagunas, páramos y cascadas ideales para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

El encantador destino de Boyacá que atrae por sus bellos paisajes y arquitectura colonial, un destino con historia

A esto se suman sus platos típicos, las artesanías y la calidez de sus habitantes, que hacen de este departamento un destino atractivo para quienes buscan descansar, conocer nuevas tradiciones y disfrutar de experiencias auténticas.

Cuenta con 123 municipios y uno de ellos es Pisba, una población cuyo nombre rinde homenaje a la comunidad indígena que habitaba estas tierras cuando llegaron los españoles.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que su historia está estrechamente ligada a la independencia de Colombia.

El Páramo de Pisba es uno de los atractivos naturales para visitar en Pisba y otros municipios del departamento de Boyacá. Foto: Cortesía: Situr Boyacá

Aunque fue constituido formalmente como municipio en 1913, su importancia histórica se remonta a la campaña libertadora, cuando Simón Bolívar y sus tropas atravesaron esta zona en su camino hacia el altiplano cundiboyacense. Este episodio convirtió al municipio en un referente de la historia nacional y le dio el apelativo de “la cuna de la libertad”.

Un destino imperdible

Sin embargo, su importancia va más allá de su legado histórico. Desde el punto de vista turístico, este es un destino que cuenta con muchos encantos para los viajeros, pues allí es posible apreciar paisajes montañosos, fuentes de agua y escenarios naturales.

El bello rincón de Boyacá que pocos conocen y comparan con los Alpes suizos por sus montañas y verdes paisajes

En su territorio se encuentra una de las joyas naturales de la región: el Parque Nacional Natural Pisba, un área protegida que alcanza alturas cercanas a los 4.000 metros sobre el nivel del mar y a la que se puede acceder por las rutas de Socha o Pisba.

Este territorio sobresale por su biodiversidad y la importancia de sus ecosistemas de páramo. Es una zona en la que se encuentran lagunas como la de Socha, rodeadas de vegetación nativa y hábitats que albergan diversas especies de flora y fauna. Estos cuerpos de agua cumplen una función esencial en el abastecimiento hídrico regional y hacen parte del corredor biológico Tota-Pisba-Cocuy, fundamental para la conservación de los ecosistemas de alta montaña.

Pisba destaca por sus atractivos naturales. Foto: Situr Boyacá

Los atractivos de Pisba también incluyen antiguos caminos reales que evocan épocas pasadas, miradores naturales desde los que se contemplan montañas y valles, y manantiales que brotan en distintos puntos del municipio. Estos escenarios ofrecen alternativas para quienes disfrutan del senderismo, la contemplación del paisaje y el contacto con la naturaleza.

Al patrimonio natural de este municipio se suman varios elementos conmemorativos. Según Situr, en Pisba hay un monumento dedicado a los arrieros de la región y una placa en memoria de los llamados “Héroes Pisbanos”, caídos en los enfrentamientos de Gámeza y Ayacucho.

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En el casco urbano también se conservan construcciones de arquitectura colonial, entre ellas la casa donde se habría alojado Simón Bolívar durante la campaña libertadora. De esta manera, Pisba reúne historia, memoria y riqueza natural en un destino boyacense que invita a descubrir tanto el pasado de Colombia como la biodiversidad de sus montañas.