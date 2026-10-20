Así es la ‘Perla del Tatamá’, colorido destino para conectar con la naturaleza y descubrir el encanto cafetero

El Eje Cafetero es uno de los destinos turísticos más representativos y llamativos de Colombia, gracias a sus paisajes montañosos, sus extensos cafetales, sus pueblos coloridos y una cultura que conserva las tradiciones de la región.

El pueblo de Risaralda con nombre de ciudad europea: enamora con su arquitectura colorida

Conformado principalmente por Caldas, Quindío y Risaralda, este territorio ofrece experiencias que combinan naturaleza, aventura, gastronomía y turismo cultural, desde recorridos por fincas cafeteras hasta caminatas por bosques y reservas naturales.

En el departamento de Risaralda se encuentra el municipio de Santuario, un colorido rincón ubicado a dos horas de Pereira, que es especial para tener un contacto especial con la naturaleza y para vivir la cultura cafetera.

Se le conoce como la ‘Perla del Tatamá’ y sobresale por la diversidad de sus paisajes, su riqueza arquitectónica y sus tradiciones campesinas. La información oficial indica que gracias a su variedad de pisos térmicos, ofrece escenarios naturales y experiencias para distintos tipos de viajeros.

Es un destino en el que el ecoturismo se combina con el encanto de las construcciones de estilo colonial antioqueño y las visitas a fincas donde es posible conocer los procesos tradicionales de producción del café y la panela, productos icónicos del lugar y que hacen parte de la vida de sus habitantes.

Así es uno de los pueblos más tranquilos y acogedores de Risaralda, destino cafetero ideal para el ecoturismo

De acuerdo con información del Paisaje Cultural Cafetero, entre los elementos más representativos de este pueblo están el arco de Nuestra Señora del Carmen y la Calle Real, donde las fachadas tradicionales y los balcones de colores intensos aportan un atractivo especial al recorrido por el municipio.

En el casco urbano también se encuentra el templo Inmaculada Concepción, que destaca por su belleza arquitectónica, que se refleja en cada uno de sus espacios, vitrales y estilo tradicional en madera, según información de la Alcaldía. Este espacio se ha convertido en un atractivo turístico, siendo considerado uno de los más hermosos de la diócesis de Pereira.

Ideal para el ecoturismo y la aventura

Más allá de su patrimonio arquitectónico, Santuario cautiva por los ecosistemas que lo rodean. En su territorio se encuentra una parte importante del Parque Nacional Natural Tatamá, un área protegida de gran valor ambiental que alberga bosques andinos, páramos y numerosas fuentes hídricas.

Otro lugar destacado es el Parque Municipal Natural Planes de San Rafael, considerado una de las principales puertas de entrada al Tatamá. Sus senderos permiten acercarse a la riqueza natural de la zona y conocer el entorno con el acompañamiento de habitantes locales. Estos espacios han favorecido el desarrollo de actividades de ecoturismo y turismo científico, dirigidas a quienes desean explorar los ecosistemas y aprender sobre su biodiversidad.

La cultura y las celebraciones populares también forman parte de los atractivos de Santuario. En noviembre, el municipio suele celebrar su tradicional Carnaval del Disfraz, una festividad que reúne a la comunidad en torno a actividades culturales, deportivas, recreativas y de entretenimiento. Es una oportunidad para conocer la alegría de sus habitantes y acercarse a las expresiones culturales que distinguen a esta población risaraldense.