Cerca de Medellín, el rincón que pocos visitan y enamora con termales, cascadas y piscinas naturales

El Oriente, una de las subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia, es una zona con climas variados, una gran oferta paisajística y un nivel de desarrollo alto.

El pueblo de Antioquia que en el pasado se llamó El Guarzo, hoy es símbolo de libertad y enamora con verdes paisajes

Datos de la Gobernación indican que esta zona se caracteriza por una gran riqueza hídrica que la ha convertido en la mayor productora de energía de Colombia. Por ella corren caudalosos ríos como El Nare, Rionegro, El Buey, Calderas y Samaná. Además, allí se encuentran el páramo de Sonsón y una zona de bosque húmedo tropical llamada sistema del altiplano.

Está compuesta por 23 municipios y uno de ellos es una opción muy válida para una escapada de fin de semana, pues se encuentra a solo dos horas de Medellín y encanta con termales, cascadas y charcos, ideales para desarrollar planes de naturaleza.

Se trata de Alejandría, conocida como la Perla del Nare, un destino que cautiva por sus paisajes montañosos, sus abundantes fuentes de agua y la riqueza de sus entornos naturales.

Las fuentes hídricas son uno de los principales atractivos de Alejandría, en Antioquia. Foto: Getty Images

La plataforma Antioquia es Mágica indica que sus características geográficas lo convierten en un lugar propicio para quienes buscan aventura, adrenalina y actividades al aire libre.

En sus tierras, los viajeros pueden disfrutar de experiencias que van desde el ecoturismo y el agroturismo hasta el turismo cultural, y las actividades de aventura, en escenarios que invitan a descubrir la biodiversidad y la belleza de la región.

Atractivos de Alejandría

Uno de los encantos, por el que muchos viajeros llegan a este destino, son sus Termales de Roca, un espacio que brinda sensación de profunda relajación y conexión con la naturaleza, garantizando momentos tranquilos.

Estos son los encantos del municipio antioqueño que tiene nombre de ciudad estadounidense, un destino ideal para el ecoturismo

Una opción más es el Balneario Nudillales, un escenario de piscinas naturales, grandes espacios verdes, zonas de descanso y una gran conexión con la naturaleza.

A estos atractivos se suma la cascada Velo de Novia, un escenario ideal para conectar con la naturaleza, donde es posible disfrutar de una caminata ecológica hasta llegar a un espacio especial con una caída de agua en la que es posible relajarse y refrescarse.

Otra alternativa es el Salto de la Sabina, otra imponente cascada de 60 metros de altura, ubicada en la vereda Remolino. La mencionada fuente indica que en este lugar los amantes de la vegetación y las aguas corrientes pueden disfrutar de un plan ecológico ideal para compartir en familia.

Balneario Nudillales en Alejandría, Antioquia. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Alejandría

Un imperdible más es el Charco Verde, que se caracteriza por sus aguas cristalinas en medio de las montañas, conectando con caídas de agua. Es una buena opción para los amantes de la aventura.

A sus atractivos naturales se suman la gastronomía tradicional, la calidez de sus habitantes, las celebraciones populares y un clima que complementa la experiencia de visitar este municipio.

El paraíso de Antioquia donde tomar café con una ‘solterita’ o una ‘casada’ es una tradición, a solo dos horas de Medellín

Estos encantos hacen que Alejandría se consolide como un lugar especial para desconectarse de la rutina, conocer las costumbres locales y explorar nuevas formas de disfrutar el turismo en contacto con la naturaleza.