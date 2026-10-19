El departamento y la ciudad que buscan convertirse en destinos líderes del turismo en salud en Colombia

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, lideraron recientemente la Mesa Ejecutiva de Turismo en Salud junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representantes de los sectores salud y turismo.

De acuerdo con la Gobernación, la iniciativa permitió avanzar en “la construcción de estrategias para posicionar la región como referente internacional, generar más empleo y consolidar su liderazgo en el país”. “La meta es pasar del segundo al primer lugar, que actualmente ocupa Bogotá”, señalaron.

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“Este es uno de los sectores donde mayor competitividad y mayor empleo podríamos generar, porque no solamente tiene que ver con el tema médico, sino también con el turismo en general y toda la cadena de valor. Tenemos clínicas con acreditación internacional de alta complejidad, tenemos un talento médico excepcional, tenemos muchos servicios tanto de bienestar como turísticos”, dijo la gobernadora Toro.

Cali, Valle del Cauca. Foto: Cortesía

La secretaria de Turismo del Valle del Cauca, Miyerlandi Torres, indicó que en el encuentro se definieron cuatro líneas de trabajo.

“Avanzar en la gobernanza para establecer los representantes, los responsables de liderar el proceso y los mecanismos de medición a largo plazo; desarrollar un sistema de información para medir la experiencia local y regional, así como estudiar los mercados internacionales; articular la cadena de valor de los sectores turístico y salud con los operadores y la comercialización de productos identificados de turismo en salud y definir el producto que se promoverá para posicionar a Cali y al Valle como destino de turismo en salud”, señaló.

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Ramiro López Ghio, representante del BID en Colombia, resaltó el trabajo articulado entre las instituciones y el sector privado. “Esto ha sido determinante y ha sido un ejemplo de lo que se requiere en Colombia, es el trabajo conjunto entre Gobernación, Alcaldía y, por supuesto, el sector privado, es el motor de desarrollo y de crecimiento de las economías”, dijo López al tiempo que destacó la importancia de atraer más turismo médico a Cali y al Valle del Cauca.

Cifras

En 2024, Cali y el Valle del Cauca recibieron 6.112 visitantes por motivos médicos y, entre enero y agosto de 2026, se registraron 5.889. A nivel nacional, el mercado de turismo en salud alcanzó los 156 millones de dólares en 2023 y se proyecta que llegue a los 287 millones de dólares en 2027.