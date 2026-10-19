Anuncian cierre temporal del parque nacional Tayrona, ¿hasta cuándo se extenderá?

Desde este lunes 19 de octubre hasta el próximo 2 de noviembre el parque nacional natural Tayrona tiene su último cierre temporal programado del año.

“Durante estos 15 días, se suspenderá el ingreso de visitantes y la prestación de servicios ecoturísticos para dar paso a un periodo de descanso del territorio, cuidado de la biodiversidad y fortalecimiento de las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”, señaló Parques Nacionales de Colombia.

Esta medida forma parte de la estrategia ‘Respira Tayrona’, acordada entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, que contempla tres periodos de cierre al año: febrero, junio y octubre-noviembre. Estos espacios “permiten reconocer los tiempos de la naturaleza y la relación cultural y espiritual que las comunidades indígenas mantienen con el territorio”.

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El cierre de octubre coincide con Nabbatashi: un periodo del calendario cultural indígena asociado con la renovación, la limpieza espiritual y el cuidado del territorio ancestral. Durante estos días, los pueblos indígenas realizan prácticas tradicionales y pagamentos en sitios sagrados.

Además es época de mayores lluvias, por lo tanto, “la prioridad es la recarga de los sistemas hídricos del área protegida que se conforman por las quebradas y microcuencas del parque, los cuales son fundamentales para el suministro de agua dulce”.

Parque Tayrona Foto: Getty Images

“Precisamente estas corrientes abastecen a las comunidades rurales cercanas y a la infraestructura ecoturística del parque, proporcionando servicios ecosistémicos esenciales como la regulación hídrica y el soporte a actividades económicas sostenibles como el ecoturismo. Paralelamente, nuestros guardaparques adelantarán labores de monitoreo e investigación de fauna y flora, prevención y control, y otras acciones orientadas a la conservación de los ecosistemas terrestres y marino-costeros del área protegida”, subrayó Parques Nacionales.

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19.309 hectáreas y 1.200 especies

Esta área protegida comprende 19.309 hectáreas marinas y terrestres y alberga más de 1.200 especies de aves, mamíferos, peces y plantas. Entre sus ecosistemas marino-costeros se encuentran manglares, lagunas costeras, madreviejas, playas, litoral rocoso, formaciones coralinas, praderas de fanerógamas y fondos sedimentarios. En la parte terrestre, protegemos matorrales espinosos, bosques secos y bosques nublados.

“Invitamos a las personas que tengan viajes programados durante estas fechas a planificar sus recorridos con anticipación y consultar los canales oficiales antes de visitar el área protegida”, agregó Parques Nacionales.

El parque Tayrona retomará sus actividades ecoturísticas el 3 de noviembre de 2026, “una vez finalizado este periodo de cierre. A partir de esa fecha, los visitantes podrán volver a disfrutar de sus paisajes de aguas cristalinas, montañas y exuberante vegetación, así como de las actividades de senderismo, ecoturismo y camping que ofrece esta área protegida”.