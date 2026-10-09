Caldas es un departamento con una arraigada cultura alrededor del café, por lo que quienes visitan esta región tienen la oportunidad de acercarse al mundo de este producto mediante recorridos por fincas productoras, degustaciones y experiencias únicas.

Los dos pueblos de Caldas que son patrimonio nacional y enamoran con su colorida arquitectura

Sin embargo, sus atractivos van mucho más allá, pues es un territorio en el que se aprecian montañas, valles, ríos y quebradas que conforman escenarios ideales para el turismo de naturaleza y aventura, encantos a los que se suman sus municipios, que cautivan con su arquitectura tradicional.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado, con preparaciones como la bandeja paisa, las arepas de chócolo y los postres elaborados con café, que enriquecen la experiencia de quienes recorren este territorio.

De los 27 municipios que conforman el departamento, 18 están vinculados al Paisaje Cultural Cafetero. Entre ellos se encuentra uno que tiene nombre italiano, situado a menos de dos horas de Manizales, el cual destaca por sus paisajes y su clima cálido.

Los samanes son los árboles representativos de Viterbo. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

Se trata de Viterbo, que, si bien no guarda parecido con su homólogo europeo, sí comparte el hecho de ser destinos turísticos llamativos para los viajeros, con encantos arquitectónicos y lugares muy conservados.

El Viterbo colombiano tiene una geografía plana que facilita los recorridos y permite disfrutar del entorno natural. Es una alternativa para quienes buscan caminar por senderos, observar la flora y la fauna y conocer fincas cafeteras en un ambiente tranquilo.

El municipio de Caldas donde el fiambre es un imperdible, un destino destacado por sus paisajes montañosos e ideal para la aventura

La llegada al municipio también forma parte del atractivo. Según información del sitio web del Paisaje Cultural Cafetero, la carretera de acceso está bordeada de samanes y ofrece panorámicas muy particulares en el recorrido que conduce a este destino de clima cálido.

Destino perfecto para el ecoturismo

Este rincón tiene diversos lugares para explorar. Uno de ellos es la reserva natural Monte La Miquera, ubicada a unos 20 minutos del casco urbano. Este espacio destaca por su riqueza de flora y fauna. Aunque antiguamente albergó una población de micos que hoy está extinta, conserva un entorno natural de interés para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

La panorámica de ingreso a este municipio caldense, es uno de sus encantos. Foto: Gobernación de Caldas/API.

Otra alternativa es el Alto Palatino, un sitio de peregrinación relacionado con el primer asentamiento del municipio, que actualmente se encuentra abandonado. Su historia y entorno lo convierten en un lugar para quienes desean conocer otras facetas del territorio.

A pocos minutos del casco urbano también se encuentra Cabo Verde, un centro recreativo que ofrece actividades como pesca deportiva y caminatas ecológicas, una opción para combinar el descanso con el contacto directo con la naturaleza.

Quienes prefieren los recorridos culturales pueden visitar, en la zona urbana, el templo de la Inmaculada Concepción, la casa de la cultura y la plaza Restrepo, espacios que forman parte de la identidad de esta población caldense.