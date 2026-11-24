Las caravanas navideñas de Coca-Cola regresan en 2026 con recorridos por cuatro ciudades de Colombia. En Cali, la programación incluirá una actividad adicional que se llevará a cabo junto a la Fundación Gastronomía Social, con la preparación y entrega de 1.000 almuerzos a habitantes de una de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La jornada está prevista para el próximo 13 de diciembre en el barrio Altos de Santa Helena. Según informó la compañía, se entregarán comidas calientes, balanceadas y nutritivas, en una iniciativa que busca generar espacios de encuentro con las familias de este sector de la capital del Valle del Cauca.

“La Navidad también es una oportunidad para pensar en quienes han atravesado momentos difíciles y recordarles que no están solos. Sabemos que para las familias de Altos de Santa Helena este ha sido un año de grandes desafíos y por eso quisimos que nuestra invitación a compartir y estar juntos llegara también a esta comunidad. De la mano de Gastronomía Social, queremos que algo tan cotidiano como sentarnos a compartir una comida se convierta en un momento de encuentro y cercanía. Porque estar juntos también significa acompañarnos cuando más lo necesitamos”, afirmó María Isabel González Gutiérrez, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

La caravana navideña de Coca Cola llegará a varias ciudades de Colombia. Foto: Coca Cola Company

Esta actividad se desarrollará en el marco de la programación navideña de la compañía, que también contempla recorridos de sus caravanas por Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.

En esta última ciudad, los vehículos circularán el 13 de diciembre por sectores de la calle Quinta, la avenida Roosevelt, la Arena Cañaveralejo y el centro comercial Jardín Plaza. El recorrido comenzará a las 6:00 p. m.

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De esta manera, la agenda de diciembre en Cali combinará el tradicional recorrido de los vehículos navideños con una jornada de entrega de alimentos dirigida a una comunidad que resultó afectada por el terremoto.