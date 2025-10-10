Suscribirse

Política

“Sin visa, pero 100% visajoso”: dijo un ciudadano tras el paso de la caravana de Petro y el presidente así reaccionó

La respuesta del mandatario, sobre el curioso momento, se dio en sus redes sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 8:14 p. m.
Gustavo Petro y la caravana presidencial
Gustavo Petro y la caravana presidencial | Foto: Pantallazo a video que difundió en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro y foto Presidencia

Las redes sociales, y especialmente la plataforma digital X, han sido el mecanismo predilecto por parte del presidente Gustavo Petro para difundir información de su Gobierno o para emitir comentarios.

El mandatario respondió en su perfil de X a la reacción que tuvo un ciudadano, tras el paso de la caravana presidencial en la que se movilizaba el jefe de Estado.

Contexto: Reapareció soldado colombiano en Israel con aguda respuesta a Petro: “No sea tan hipócrita”; el video se hizo viral

En el video que circula por las redes sociales, se ve cómo se bloqueó una vía, al parecer en el centro de Bogotá, para el tránsito de las camionetas que hacen parte de la seguridad de Petro.

Aunque al principio se ve la molestia de las personas, luego se cambia el tono al saber que se trata de Petro.

Paran esta vaina para darle paso a un político”, se escucha en el video.

El 7 de agosto de 2026, la Casa de Nariño recibirá a otro inquilino que reemplazará a Gustavo Petro. El nuevo presidente de Colombia estará hasta el mismo mes de 2030.
Casa de Nariño | Foto: guillermo torres-semana

Y luego continúa, “ah, no, pero es Petro, viva Petro, acá me quedo toda la tarde, pero pasa my president. Sin visa, pero 100 % visajoso, Petrico”.

El mandatario no dejó pasar esa particular reacción y se pronunció: “Excelente respuesta de un ciudadano del pueblo”.

Sin embargo, los comentarios a esa publicación de Petro no se hicieron esperar.

Uno de los usuarios de X expresó: “Mejor dígales a los ciudadanos del pueblo por qué los está dejando sin casa. Recortó el presupuesto de vivienda y le ha incumplido a la gente más pobre de Colombia. Deje de engañar a la gente”.

Otros fueron más agudos: “Es pura técnica de propaganda para inducir a sectores populares a creer que estamos ante un ‘mesías’, al que se debe apoyar de forma irracional, algo que es propio de una secta política basada en la predestinación y el destino manifiesto; para ello cuenta con su propio rebaño”.

“Son como 10 camionetas, son como 280 galones de gasolina interespacial (no contamina) y con lo que ha subido el combustible cinco millones la tanqueada de esas naves interplanetarias”, anotó un internauta.

Por último, en otras ocasiones el uso excesivo de las redes sociales por parte del mandatario colombiano le ha pasado una fuerte factura, ya que ha incurrido en varias ‘noticias falsas’, las cuales le han generado críticas desde diferentes orillas políticas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro notifica a Federico Gutiérrez que misión internacional de derechos humanos sí irá a Medellín: “Lenguaje grosero”

2. María Corina Machado no fue la primera en ganar un Premio Nobel para Venezuela: Esta es la historia de Baruj Benacerraf

3. El clima en Colombia para este puente del 11,12 y 13 de octubre de 2025

4. Xavi Hernández le dijo al mundo lo que piensa de Luis Díaz: su concepto causa sensación

5. “Emilio Tapia no logró resocializarse”, así fue la dura decisión que regresa a la cárcel al condenado contratista

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petrocaravana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.