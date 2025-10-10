“Sin visa, pero 100% visajoso”: dijo un ciudadano tras el paso de la caravana de Petro y el presidente así reaccionó

Las redes sociales, y especialmente la plataforma digital X, han sido el mecanismo predilecto por parte del presidente Gustavo Petro para difundir información de su Gobierno o para emitir comentarios.

El mandatario respondió en su perfil de X a la reacción que tuvo un ciudadano, tras el paso de la caravana presidencial en la que se movilizaba el jefe de Estado.

En el video que circula por las redes sociales, se ve cómo se bloqueó una vía, al parecer en el centro de Bogotá, para el tránsito de las camionetas que hacen parte de la seguridad de Petro.

Aunque al principio se ve la molestia de las personas, luego se cambia el tono al saber que se trata de Petro.

“Paran esta vaina para darle paso a un político”, se escucha en el video.

Casa de Nariño | Foto: guillermo torres-semana

Y luego continúa, “ah, no, pero es Petro, viva Petro, acá me quedo toda la tarde, pero pasa my president. Sin visa, pero 100 % visajoso, Petrico”.

El mandatario no dejó pasar esa particular reacción y se pronunció: “Excelente respuesta de un ciudadano del pueblo”.

Sin embargo, los comentarios a esa publicación de Petro no se hicieron esperar.

Uno de los usuarios de X expresó: “Mejor dígales a los ciudadanos del pueblo por qué los está dejando sin casa. Recortó el presupuesto de vivienda y le ha incumplido a la gente más pobre de Colombia. Deje de engañar a la gente”.

Otros fueron más agudos: “Es pura técnica de propaganda para inducir a sectores populares a creer que estamos ante un ‘mesías’, al que se debe apoyar de forma irracional, algo que es propio de una secta política basada en la predestinación y el destino manifiesto; para ello cuenta con su propio rebaño”.

“Son como 10 camionetas, son como 280 galones de gasolina interespacial (no contamina) y con lo que ha subido el combustible cinco millones la tanqueada de esas naves interplanetarias”, anotó un internauta.

