Reapareció soldado colombiano en Israel con aguda respuesta a Petro: “No sea tan hipócrita”; el video se hizo viral

El cruce entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y un soldado colombiano en Israel, ha generado múltiples reacciones.

El primero en lanzar una fuerte pulla fue el uniformado Brian Cortés, de 28 años, quien decidió publicar un video en el que arremetió con dureza contra el presidente Gustavo Petro, por los múltiples comentarios sobre el conflicto en Medio Oriente, desviando la mirada a los problemas que tiene Colombia.

“Señor presidente Gustavo Petro, no sea sapo, este consejo se lo doy como un israelí y como un colombiano”, expresó el joven, quien en el material aparece con un uniforme del Ejército de Israel.

Y no paró ahí la controversia, ya que le lanzó a Petro una ráfaga de pullas:

“Como un colombiano que ha visto el hambre y la sed que se vive en La Guajira, como un colombiano que ha visto cómo sus selvas están siendo destruidas a causa de la minería ilegal, y a usted parece que nada de esto le importa. Le importa tan poco que prefiere hablar de problemas externos que no tienen nada que ver con el pueblo colombiano. ¿Ya no fue suficiente? ¿Cuántos colombianos deben pagar el precio? ¿Ya no se ha derramado suficiente sangre colombiana? ¿No le fue suficiente con sus días de guerrillero, que ahora necesita enviar a los colombianos a luchar una guerra que no es suya? Reflexione”.

Para el jefe de Estado colombiano no pasó desapercibida esa aguda crítica y le respondió al joven a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X.

“Yo hice la guerra e hice la paz. Tú, como te llames, deja de matar bebés a nombre de Colombia. Colombia es vida y belleza, y no muerte”, escribió en el post Gustavo Petro.

Guatavo Petro y Brian Cortes | Foto: Foto Presidencia y pantallazo tomado del video que publicó Pero en su cuenta de X el 3 de octubre de 2025

Pero se conoció la réplica del joven soldado. La hizo por medio de otro video que publicó en su cuenta de Instagram.

En el material reacciona al mensaje que le dedicó el mandatario colombiano. Video que se hizo viral como el anterior.

“Señor presidente Gustavo Petro, gracias por su mediocre respuesta. Usted sabe quién soy yo. Soy la voz del pueblo colombiano cansado de su ineptitud”, expresó Brian Cortés.

Yo hice la guerra e hice la paz. Tu, como te llames, deja de matar bebés a nombre de Colombia. Colombia es vida y belleza y no muerte.

pic.twitter.com/h2U5jkGNrA — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2025

También dijo: “Soy la voz de más de 13 mil madres que pierden a sus hijos cada año a causa del conflicto interno. Soy la voz de la vergüenza que llega a decirle que ha fallado como presidente”.

“Háganos un favor, no sea tan hipócrita. Hipócrita, no hable de paz, siendo que la muerte es el pan de cada día en Colombia, siendo que los empresarios temen por sus familias a causa de las vacunas. Colombia es bella y podría ser vida si usted hiciera su trabajo”, concluyó el joven.

Finalmente, cabe reseñar, la participación que hizo Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, habló de abrir una lista de voluntarios en Colombia para conformar un ejército y repeler los ataques en Gaza.