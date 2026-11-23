La Navidad es una de las épocas del año en las que muchas familias aprovechan para viajar, visitar a sus seres queridos o conocer lugares diferentes. Las vacaciones escolares, los días festivos y las celebraciones de fin de año hacen que diciembre sea una temporada de alta movilidad en Colombia y otros países.

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Sin embargo, organizar un viaje familiar durante estas fechas puede representar un gasto importante si no se establece un presupuesto. Los tiquetes, el alojamiento, la alimentación y las actividades turísticas son algunos de los aspectos que deben revisarse antes de elegir un destino.

Una de las primeras recomendaciones es definir cuánto dinero se puede destinar al viaje. Contar con una cifra aproximada permite establecer límites para cada gasto y evitar comprometer recursos que serán necesarios al regresar a casa. También es conveniente reservar una parte del presupuesto para imprevistos.

Otro aspecto importante es elegir el destino y las fechas con anticipación. Durante diciembre, algunos lugares turísticos reciben un mayor número de visitantes, lo que puede aumentar los precios de los vuelos y los hoteles. Por eso, comparar diferentes fechas y considerar destinos cercanos puede ayudar a encontrar alternativas más económicas.

Elegir el destino es clave para ajustar un presupuesto adecuado Foto: Getty Images

¿Cómo ahorrar durante las vacaciones familiares?

El transporte y el alojamiento suelen representar una parte importante del presupuesto. En el caso de los viajes en avión, comparar tarifas entre diferentes aerolíneas y revisar las condiciones del equipaje permite identificar opciones que se ajusten a las necesidades del grupo.

Si el desplazamiento se realiza por carretera, es recomendable calcular los gastos de combustible, peajes y posibles paradas durante el recorrido. También conviene revisar el estado del vehículo antes de comenzar el viaje.

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En cuanto al alojamiento, no siempre es necesario elegir un hotel con todos los servicios. Los apartamentos turísticos, las casas vacacionales y los hospedajes familiares pueden ser alternativas para grupos numerosos, especialmente cuando cuentan con cocina y permiten preparar algunas comidas.

La alimentación también merece atención. Consultar los precios de los restaurantes de la zona, identificar mercados cercanos y combinar las comidas fuera del alojamiento con preparaciones propias puede representar un ahorro durante varios días.

Por último, es recomendable organizar con anticipación las actividades que se realizarán en el destino. Algunos lugares ofrecen recorridos gratuitos, espacios naturales de acceso público y actividades culturales que no requieren grandes gastos.