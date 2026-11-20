Viajar durante las vacaciones implica una serie de gastos que pueden aumentar si no existe una planificación previa. Los tiquetes, el alojamiento, la alimentación, los recorridos turísticos y las compras suelen ocupar buena parte del presupuesto, por lo que organizar las finanzas antes de salir de casa puede marcar la diferencia.

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Ahorrar no significa dejar de disfrutar de las actividades que ofrece un destino, sino distribuir el dinero de manera adecuada para evitar gastos innecesarios y situaciones que puedan afectar la economía al regresar del viaje.

¿Cómo organizar el presupuesto antes de viajar?

El primer paso consiste en establecer cuánto dinero se puede destinar a las vacaciones sin utilizar recursos necesarios para cubrir otros compromisos, como el arriendo, los servicios públicos, las cuotas de créditos o los gastos habituales del hogar.

Una vez definida esa cantidad, es conveniente dividir el presupuesto en categorías para tener mayor control sobre el dinero. Entre los principales gastos que se deben contemplar están:

Transporte: tiquetes de avión, pasajes terrestres, traslados desde y hacia el aeropuerto y transporte dentro del destino.

tiquetes de avión, pasajes terrestres, traslados desde y hacia el aeropuerto y transporte dentro del destino. Alojamiento: hoteles, hostales, apartamentos o cualquier otra alternativa de hospedaje.

hoteles, hostales, apartamentos o cualquier otra alternativa de hospedaje. Alimentación: desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios durante los recorridos.

Elegir el destino es clave para ajustar un presupuesto adecuado Foto: Getty Images

Actividades turísticas: entradas a parques, museos, excursiones y otros atractivos.

entradas a parques, museos, excursiones y otros atractivos. Compras personales: recuerdos, regalos y artículos que se quieran adquirir durante las vacaciones.

recuerdos, regalos y artículos que se quieran adquirir durante las vacaciones. Imprevistos: dinero reservado para atender situaciones que no estaban contempladas inicialmente.

Consejos para gastar menos durante las vacaciones

Una de las recomendaciones es comprar los tiquetes y reservar el alojamiento con anticipación. Esto permite comparar diferentes alternativas y elegir aquellas que se ajusten mejor al presupuesto.

También es importante revisar qué servicios están incluidos en cada reserva. Por ejemplo, un hospedaje que ofrece desayuno puede representar un ahorro frente a otro que no contempla alimentación.

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Otra medida consiste en investigar los precios del destino antes de viajar. Conocer cuánto cuesta una comida, un trayecto en transporte público o la entrada a una atracción ayuda a calcular los gastos diarios y evita destinar más dinero del necesario.

Asimismo, conviene identificar las actividades gratuitas que ofrece cada lugar. Algunos destinos cuentan con parques, plazas, playas, recorridos por centros históricos y eventos culturales que permiten conocer el entorno sin pagar una entrada.

Ahorro para viaje Foto: Getty Images

Por último, se recomienda llevar un registro de los gastos durante el viaje y evitar utilizar el dinero reservado para emergencias en compras que pueden esperar.

La clave está en establecer un límite diario de consumo y respetarlo. De esta manera, las vacaciones pueden desarrollarse sin que los gastos se conviertan en una preocupación al regresar a casa.