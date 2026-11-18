Al preparar un viaje en avión, uno de los aspectos que deben tener en cuenta los pasajeros es el peso del equipaje. Aunque muchas personas se concentran en organizar la ropa y los artículos que llevarán durante sus vacaciones, también es importante revisar las condiciones de la aerolínea para evitar gastos inesperados antes de abordar.

Black Friday de vuelos: cuándo comprar tiquetes baratos y cómo encontrar las mejores ofertas

Las maletas que se transportan en la bodega del avión tienen límites de peso y dimensiones que dependen de la compañía aérea, la ruta y la tarifa adquirida. Por esta razón, no todos los tiquetes incluyen las mismas condiciones de equipaje.

Cuando las maletas sobrepasan los límites permitidos, la aerolínea puede aplicar un cobro adicional por exceso de equipaje. El valor no es universal y cada compañía establece sus propias tarifas y condiciones, por lo que el pasajero debe consultar previamente cuánto tendría que pagar.

En algunas aerolíneas, el cobro se calcula según los kilogramos adicionales; en otras, existen tarifas fijas por superar el límite establecido. También puede haber diferencias entre los vuelos nacionales e internacionales.

Hay prácticos métodos que pueden aplicarse al empacar la maleta de viaje. Foto: Getty Images

¿Qué opciones tiene el pasajero si su maleta pesa más de lo permitido?

Cuando el equipaje supera el peso autorizado, el viajero puede tener varias alternativas, dependiendo de las políticas de la compañía aérea:

Pagar el excedente: si la aerolínea permite transportar una maleta con sobrepeso, el pasajero puede cancelar el valor adicional correspondiente.

si la aerolínea permite transportar una maleta con sobrepeso, el pasajero puede cancelar el valor adicional correspondiente. Reorganizar el equipaje: otra posibilidad es retirar algunos artículos y distribuirlos entre otras maletas, siempre que estas no superen sus respectivos límites.

otra posibilidad es retirar algunos artículos y distribuirlos entre otras maletas, siempre que estas no superen sus respectivos límites. Adquirir equipaje adicional: algunas compañías permiten comprar una pieza extra o aumentar la franquicia de peso antes del vuelo.

JetSmart inauguró ruta entre Medellín y Buenos Aires: revelaron los precios de lanzamiento

¿Cómo evitar cobros adicionales en el aeropuerto?

La principal recomendación es consultar las condiciones del equipaje incluidas en la reserva. No basta con conocer el número de maletas permitidas: también es necesario verificar el peso máximo de cada pieza.

Asimismo, pesar el equipaje antes de salir de casa permite identificar si es necesario retirar algunos objetos o adquirir anticipadamente un servicio adicional.

Este detalle cobra especial importancia durante los viajes internacionales, cuando las compras realizadas en el destino pueden aumentar considerablemente el peso de las maletas.