Se acerca la Navidad y un municipio antioqueño se prepara para celebrar por segunda vez esta fiesta de unión, felicidad y tradiciones de familia. Se trata de Montebello.

El municipio de Antioquia que tiene un ‘pesebre escondido’ y atrae por sus bellos paisajes

En este pequeño destino, ubicado a solo dos horas de Medellín, en el suroeste del departamento, sus habitantes viven el ambiente navideño en dos momentos del año. Además de celebrar diciembre en su temporada habitual, en julio realizan una festividad llamada ‘Como en diciembre’, una iniciativa de la Sociedad San Vicente de Paúl que busca recaudar recursos para mantener sus obras sociales y de beneficencia.

La jornada recrea algunas de las costumbres más representativas de la Navidad: hay comidas, música y encuentros alrededor de las tradiciones decembrinas. Incluso, los asistentes comparten los abrazos de medianoche que suelen darse el 24 y el 31 de diciembre, pero esta en plena mitad de año. Se trata de una fiesta cargada de simbolismo, tradición y un ambiente especial que hace de Montebello un destino singular.

Montebello está ubicado a dos horas de Medellín. Foto: Facebook: Alcaldía de Montebello

Además de esta particularidad, que es una característica que llama la atención de quienes se interesan en conocer la región, en este municipio con una temperatura promedio de 14 grados centígrados, los viajeros encuentran varios planes que desarrollar en medio de un ambiente tranquilo y natural.

Atractivos para conocer

Montebello se caracteriza por su entorno montañoso y la riqueza de sus escenarios naturales que ofrecen distintas posibilidades para recorrer el territorio, practicar actividades de ecoturismo y disfrutar de espacios alejados de las grandes ciudades.

Así es el municipio de Antioquia que tiene su propio plato típico, un encantador destino con historia y atractivos naturales

Entre los sitios que vale la pena conocer está la cascada Agua Blanca, un escenario natural al que se llega mediante un sendero ecológico que permite apreciar la vegetación característica de la zona. Al final del camino, los visitantes encuentran una caída de agua cristalina, rodeada de naturaleza, que se convierte en un lugar propicio para contemplar el paisaje y descansar.

En Montebello los viajeros pueden disfrutar de varios atractivos naturales. Foto: Facebook: Alcaldía de Montebello

Otro de los puntos de interés es el cerro El Rodeo, conocido también como Cristo Rey. Desde su parte más alta se obtiene una vista panorámica del municipio y de varias poblaciones cercanas, lo que lo convierte en una alternativa para quienes disfrutan de los miradores y las caminatas.

De acuerdo con el sitio web Puebliando por Antioquia, este lugar también es una buena opción para compartir un plan en familia y apreciar desde otra perspectiva los paisajes de la región.

A dos horas de Medellín: el pueblo que rinde homenaje a los arrieros con sus fiestas tradicionales

A estos se suma el cerro San José, donde se encuentra el monumento dedicado a este santo, inaugurado el 3 de junio de 1932. Este sitio tiene un valor religioso y patrimonial para la población, además de ofrecer un espacio tranquilo desde el cual se puede observar parte del paisaje montañoso que caracteriza al municipio.

En el corregimiento de Sabaletas está la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, referente del patrimonio arquitectónico del municipio. Foto: Cortesía - Administración Municipal de Montebello, Antioquia / APICortesía - Administración Municipal de Montebello, Antioquia / API

Tesoro histórico

Uno de los lugares más representativos de Montebello se encuentra en el corregimiento de Sabaletas. Se trata de la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, referente del patrimonio arquitectónico y religioso de Antioquia, reconocida por ser la construcción religiosa más antigua del departamento y por conservar elementos que dan cuenta de la época colonial.

Este templo fue levantado a comienzos del siglo XVII y, debido a su importancia histórica y cultural, recibió la declaratoria de Monumento Nacional mediante el Decreto 3003 de 1984.