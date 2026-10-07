Así es el municipio de Antioquia que tiene su propio plato típico, un encantador destino con historia y atractivos naturales

El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia y el que tiene el mayor número de municipios: 125.

Uno de ellos es Gómez Plata, ubicado a 85 kilómetros de Medellín, aproximadamente a una hora y 50 minutos de distancia en vehículo.

Esta población está ubicada en la subregión norte del departamento y cuenta con gran riqueza natural que “se evidencia en la amplia variedad de miradores al igual que rutas muy retadoras aptas para recorrer en bicicleta de montaña”, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Adicionalmente, su proximidad al embalse Troneras, ofrece la posibilidad de disfrutar de diferentes deportes acuáticos.

“Es importante destacar que Gómez Plata ocupa un lugar destacado en la historia de la producción energética del país, gracias a su potencial hídrico que se evidencia en sus diferentes centrales de generación eléctrica”, resalta la publicación.

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Otro atractivo del municipio es el teleférico Salto de Guadalupe, considerado el más inclinado de Latinoamérica.

Gómez recibe el apodo de la ‘tierra de la cordialidad’ por la amabilidad de sus habitantes. Su plato más destacado es llamado ‘cordial encanto’. Sus ingredientes son: salsa de tomate chonto, comino, ajo, tajadas de papa tradicional, cáscaras a medio freír, dos lomos sellados de cerdo, salsa criolla bañando los lomos y aguacate.

El plato "cordial encanto" es una de las comidas tradicionales en el municipio de Gómez Plata, en Antioquia. Foto: Cortesía: Porkcolombia

Historia

Gómez Plata, inicialmente, fue un caserío del municipio de Carolina del Príncipe. A mediados del siglo XIX, su territorio fue declarado distrito mediante la ley 149 del 15 de diciembre de 1883.

En 1903 adquirió la denominación de municipio. Su nombre se dio en honor al obispo santandereano Juan de la Cruz Gómez Plata, quien lideró la Diócesis de Antioquia en el siglo XIX.

En su territorio se ubicó la primera central hidroeléctrica de Antioquia, Guadalupe I, la cual comenzó a operar en 1932. pero tiempo después es clausurada. “Sin embargo, en la actualidad es uno de los principales productores de energía de Colombia debido al potencial eléctrico del río Guadalupe. Además, alrededor de este acontecimiento ha surgido entre los habitantes iniciativas relacionadas con el turismo comunitario”, señala la Gobernación.

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Otro de los atractivos del municipio es el cerro de Mocorongo. “Proporciona una vista en 360 grados donde la naturaleza es la protagonista, y ofrece una experiencia de ecoturismo inolvidable. Para llegar a su cima se debe hacer una caminata de cerca de 4 horas con una dificultad media. A este lugar solo se puede llegar caminando o en helicóptero”, señala Antioquia Travel.

El mirador de las Acacias también es destacado. Es de los cerros tutelare y ofrece la mejor panorámica de la cabecera municipal.