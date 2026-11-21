Las tradicionales caravanas navideñas de Coca-Cola regresan a las calles colombianas en 2026. Sin embargo, quienes quieran asistir al espectáculo especial, que dará inicio a esta temporada en Bogotá, deberán tener en cuenta que, aunque los recorridos de los camiones por las ciudades son gratuitos, el evento de inauguración tendrá un costo de ingreso.

Caravanas navideñas de Coca-Cola 2026: fechas y horarios para Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali

La apertura está programada para el próximo 28 de noviembre en el CESAP Agentes y Patrulleros, ubicado en la diagonal 44 #68B-30, en Bogotá. La jornada contará con presentaciones musicales de MISI y la orquesta Los Tupamaros, además de actividades y espacios con ambientación navideña.

¿Cuánto cuesta ingresar al show de Coca-Cola?

A diferencia de los recorridos de las caravanas, que podrán observarse gratuitamente desde las calles, el espectáculo de inauguración tendrá un mecanismo de acceso particular.

Las personas interesadas deberán presentar dos etiquetas de productos Coca-Cola, sin importar su presentación, y pagar $14.000 para obtener la entrada.

El proceso de adquisición estará disponible a través de Ticketmaster y en los puntos físicos habilitados para este evento.

La actividad estará dirigida a personas mayores de siete años, por lo que es un aspecto que deberán considerar las familias que tengan previsto asistir.

No solo las caravanas: Coca-Cola ofrece experiencia gastronómica en Navidad

¿Por dónde pasarán las caravanas navideñas de Coca-Cola?

Esta será la tercera edición consecutiva en la que los camiones decorados de la marca recorrerán diferentes ciudades y municipios del país. Después del espectáculo de apertura en Bogotá, la programación continuará en otras capitales:

Bogotá: 29 de noviembre.

29 de noviembre. Barranquilla: 4 de diciembre.

4 de diciembre. Medellín: 9 de diciembre.

9 de diciembre. Cali: 13 de diciembre.

Otra de las novedades anunciadas para este año es que Cali será sede, por primera vez, del evento de cierre de la temporada navideña de Coca-Cola.

El encuentro se realizará el 12 de diciembre en la Arena Cañaveralejo y tendrá entrada gratuita. De esta manera, la programación de 2026 combinará los recorridos abiertos al público con espectáculos musicales y actividades que tendrán condiciones de ingreso diferentes, según el lugar y el tipo de evento.