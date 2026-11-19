Las Caravanas Navideñas de Coca-Cola se han convertido en uno de los espectáculos más esperados de la temporada decembrina gracias a sus imponentes camiones iluminados, decoraciones alusivas a la Navidad, música y personajes emblemáticos como Papá Noel.

Caravanas navideñas de Coca-Cola 2026: fechas y horarios para Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali

Este año, por tercera vez consecutiva, volverán a recorrer distintas ciudades y municipios de Colombia durante la época decembrina. El lanzamiento oficial será el próximo 28 de noviembre en Bogotá, con una celebración en el Cesap Agentes y Patrulleros. La jornada contará con presentaciones musicales de MISI y la orquesta Los Tupamaros, además de una decoración especial y actividades de marca pensadas para disfrutar en familia.

El encuentro estará abierto a personas mayores de 7 años. Quienes deseen asistir podrán obtener sus entradas mediante el canje de dos etiquetas de productos Coca-Cola, sin importar su presentación, más un pago de $14.000. La compra se podrá realizar a través de Ticketmaster y en los puntos físicos autorizados.

Las caravanas de Coca-Cola en Navidad ofrecen diversos recorridos en cuatro ciudades principales y varios municipios. Foto: Instagram @cocacolacol

Después de su inauguración, las caravanas continuarán su recorrido por diferentes zonas del territorio nacional, con las siguientes fechas y recorridos confirmados.

Bogotá – 29 de noviembre: El recorrido en la capital del país contempla el Parque El Tunal, la calle 26, en el sector de Teusaquillo, la calle 134 y la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. La actividad comenzará a las 6:00 p. m.

El recorrido en la capital del país contempla el Parque El Tunal, la calle 26, en el sector de Teusaquillo, la calle 134 y la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. La actividad comenzará a las 6:00 p. m. Barranquilla – 4 de diciembre: En esta ciudad la caravana pasará por Rebolo, el Gran Malecón del Río, la Aleta del Tiburón y la Ventana al Mundo. El inicio está previsto para las 6:00 p. m.

En esta ciudad la caravana pasará por Rebolo, el Gran Malecón del Río, la Aleta del Tiburón y la Ventana al Mundo. El inicio está previsto para las 6:00 p. m. Medellín – 9 de diciembre: entre los lugares anunciados para el recorrido en la capital antioqueña se encuentran el Éxito de Envigado, Los Puentes, El Poblado y Plaza Mayor. La jornada comenzará a las 6:00 p. m.

Así será el recorrido completo de la caravana de Coca-Cola en Bogotá: estos son los sectores que visitará

Cali – 13 de diciembre: En esta ciudad los vehículos recorrerán sectores de la calle Quinta, la avenida Roosevelt, la Arena Cañaveralejo y el centro comercial Jardín Plaza. El horario de inicio será a las 6:00 p. m.

Según dio a conocer la compañía, la programación también contempla recorridos por La Calera y varios municipios del Eje Cafetero, entre ellos La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Manizales, Anserma, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, Salento, Circasia, Armenia, Montenegro, Quimbaya y Cartago.

Las caravanas de Coca Cola inician en Bogotá el 29 de noviembre. Foto: Instagram @cocacolacol

Como novedad de esta temporada, Cali será sede por primera vez del evento de clausura de la Navidad de Coca-Cola. La actividad se llevará a cabo el 12 de diciembre en la Arena Cañaveralejo y tendrá entrada gratuita.

Otras actividades

La programación navideña de Coca-Cola también incluye experiencias para personalizar papel de regalo y tarjetas con fotografías, disponibles a través de su página web y en espacios físicos de Bogotá, Medellín y Barranquilla.

A esto se suma una edición limitada de empaques especiales, multipacks y una colección de cinco adornos para el árbol de Navidad. En Bogotá, la vitrina de la marca en la Calle 100 ofrecerá una experiencia inmersiva con una propuesta gastronómica que combina buñuelos y Coca-Cola.

Además, en Cali, la compañía se unirá a la Fundación Gastronomía Social para preparar y entregar 1.000 almuerzos calientes y nutritivos a habitantes del barrio Altos de Santa Helena, como una iniciativa solidaria para acompañar a esta comunidad.