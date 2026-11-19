Diferentes destinos de Colombia se han posicionado en los rankings de reconocidas publicaciones internacionales, que valoran aspectos como su riqueza cultural, oferta gastronómica, vida nocturna y variedad de lugares para conocer, entre otros atractivos que cautivan tanto a los turistas como a sus propios habitantes.

La única calle colombiana entre las 28 más geniales del mundo en 2026: conquista con su rumba y sabor local

En el listado de reconocimientos aparecen dos calles de Medellín incluidas entre las más geniales o cool del mundo en selecciones hechas por la reconocida revista británica de viajes Time Out.

Se trata de la carrera 70, conocida como La 70, y Provenza.

La primera fue reconocida entre las 28 seleccionadas en 2026 y dadas a conocer recientemente; la segunda, obtuvo el reconocimiento en 2022.

La carrera 70 se ubicó en el puesto 27 de las 28 calles más atractivas del mundo 2026, mientras que Provenza fue 15 en un total de 33 vías seleccionadas por la mencionada publicación.

Los encantos de La 70

La inclusión de La 70 en el listado responde a su vibrante ambiente nocturno, en el que se mezclan bares, fondas tradicionales, música latina, propuestas gastronómicas y los encuentros de aficionados al fútbol que se reúnen en sus establecimientos antes de los partidos en el estadio Atanasio Girardot.

La revista destaca el ambiente que se vive en los alrededores del estadio. Cuando hay partidos de fútbol, aficionados, residentes y turistas se apropian de los bares, restaurantes y fondas del sector para reunirse antes y después de los encuentros.

Esta tradición deportiva se integra a una vida nocturna activa durante toda la semana, que le imprime un carácter particular a esta zona de Laureles-Estadio.

Estas son las cinco calles más geniales del mundo; una está en Latinoamérica y conquista con su gastronomía y cafés

Durante los fines de semana, ritmos como la salsa, el vallenato y el reguetón animan las calles, mientras las chivas, el aguardiente y las fondas tradicionales aportan ese sello festivo y popular tan representativo de la cultura paisa.

Provenza fue seleccionada en 2022 como una de las calles más geniales del mundo. Foto: Getty Images

Los atractivos de Provenza

Provenza fue reconocida en 2022 por la misma publicación y fue la única calle de Colombia y Suramérica que consiguió un lugar en el listado. Según Medellín Travel, este es un lugar lleno de vida y energía.

Ubicado en El Poblado, es el sitio perfecto para disfrutar de la ciudad. Con calles llenas de verde, luces y buena vibra, Provenza es donde la modernidad y la tradición paisa se encuentran, creando una atmósfera única que te invita a explorar y disfrutar.

Estos son los barrios de Colombia reconocidos entre los más ‘cool’ del mundo; tres están en Medellín

Provenza es conocida por su ambiente bohemio y cosmopolita. Quienes llegan hasta este punto se encuentran con cafés acogedores, restaurantes, bares innovadores y tiendas con productos únicos. Cada rincón tiene su encanto y siempre hay algo nuevo por descubrir.