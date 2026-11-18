Normalmente se escucha hablar de ciudades y otro tipo de destinos para conocer dada su oferta turística, pero también hay barrios y calles que llaman de manera especial la atención de los turistas por la diversidad de planes, sus características arquitectónicas y su comercio.

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Por esta razón cada año la revista británica Time Out reúne las opiniones de sus editores y colaboradores en distintas ciudades del mundo para identificar cuáles son las calles que concentran mayor atractivo y movimiento en la actualidad.

Si bien la elección no responde a una fórmula única, pues el concepto de moda puede variar según cada lugar, sí hay un elemento que comparten estos espacios: son puntos donde residentes y visitantes disfrutan de la vida urbana, gracias a su oferta de restaurantes, bares, tiendas, propuestas culturales y lugares para compartir.

La selección de 2026, que se acaba de dar a conocer, reúne escenarios muy distintos, desde paseos junto al mar con bares informales hasta pequeñas calles que se han convertido en referentes de arte y diseño. En total fueron 28 las seleccionadas y en el top cinco se metió una latinoamericana.

Caminar por las calles de Bangkook es una gran experiencia para los turistas. Foto: Getty Images

Song Wat en Bangkok

El listado lo lidera Song Wat en Bangkok. Esta calle, antiguamente reconocida como uno de los principales ejes comerciales del barrio chino de Bangkok, ha experimentado una transformación que la convirtió en un referente creativo de la capital tailandesa.

Situada junto al río Chao Phraya, conserva sus tradicionales casas de comercio, ahora compartidas con cafés de especialidad, galerías de arte, tiendas de diseño y restaurantes, según indica la publicación.

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Golborne, en Londres se ubica en el segundo lugar gracias a que se ha consolidado como uno de los puntos más atractivos del oeste la ciudad. Es una calle que conserva su carácter moderno y multicultural, lejos de los circuitos más exclusivos de la ciudad.

En uno de sus extremos sobresale la emblemática Torre Trellick, una construcción brutalista que ha servido de escenario para producciones musicales, mientras que sus alrededores albergan una variada oferta de restaurantes portugueses, marroquíes, palestinos y de Oriente Medio.

Calle Golborne, en Londres. Foto: Getty Images

En el tercer puesto se metió una latinoamericana. Se trata de la calle Fernández de Enciso que cruza en diagonal Villa Devoto, un barrio situado al noroeste de Buenos Aires que fue incluido por Time Out entre los más modernos del mundo en 2025, gracias al crecimiento de su oferta gastronómica. Esta vía peatonal se ha convertido en uno de sus principales atractivos, con restaurantes, cafeterías y comercios que animan sus recorridos y ofrecen espacios para disfrutar al aire libre, bajo la sombra de los árboles.

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Vaasankatu, en Helsinki se suma al top cinco. Se ha consolidado como una de las calles con mayor movimiento gastronómico, gracias a la apertura de nuevos restaurantes y bares. En este tramo es posible encontrar desde pizzas y cervezas a buenos precios hasta propuestas de repostería y comida internacional. Su ambiente animado, la variedad de establecimientos y sus precios asequibles la convierten en un punto atractivo para disfrutar de la vida nocturna y la oferta culinaria de la capital finlandesa.

Helsinki se ha consolidado como una de las ciudades imperdibles para visitar. Foto: Getty Images

En el puesto cinco está Neil, en Singapour, que pasó de ser un antiguo camino entre plantaciones de nuez moscada a convertirse en una de las calles más vanguardistas y diversas.

Sus tradicionales casas albergan bares, coctelerías, librerías independientes y restaurantes que combinan propuestas locales e internacionales. A esta oferta se han sumado nuevos espacios para disfrutar de libros de arte, café, pasta y cocteles, además de establecimientos que promueven encuentros culturales, música y actividades comunitarias.