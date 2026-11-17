Mientras en Colombia se acerca el encendido de los alumbrados de diciembre, Gramado ya está en Navidad. La ciudad, ubicada en la Serra Gaúcha de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, celebra desde el 22 de octubre de 2026 la edición 41 del Natal Luz (“Navidad Luz”), una temporada de 88 días que va hasta el 17 de enero de 2027.

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La Alcaldía de Gramado anunció más de 500 presentaciones a lo largo de la temporada. La programación, organizada por Gramadotur, se reparte entre recintos de espectáculos y espacios públicos, lo que permite combinar una función con un recorrido a pie por el centro.

Allí, las carrozas recorren las calles y el encendido de luces reúne al público frente al Palácio dos Festivais. Los montajes escénicos conviven con tradiciones locales como la Tannenbaumfest, una jornada en la que la comunidad participa en la decoración de árboles navideños.

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Los espectáculos principales

O Grande Desfile de Natal (“El gran desfile de Navidad”) reúne carrozas, personajes y música en Expogramado. En Serra Park, Nativitaten recrea el nacimiento de Jesús con música y efectos visuales en un escenario al aire libre junto al lago.

Del concierto a la Navidad en las calles

El Palácio dos Festivais acoge dos estrenos de esta edición. Natal Luz In Concert reúne a la Orquesta Sinfónica de Gramado en un programa con repertorio navideño, mientras que O Brilho do Natal (“El brillo de la Navidad”) combina danza, proyecciones y vestuarios iluminados.

Navidad en Brasil Foto: Cortesía

Entre las actividades gratuitas están la Parada de Natal por el centro, el encendido de luces frente al Palácio dos Festivais y las presentaciones en la Rua Coberta. La Vila de Natal, en la Praça das Etnias, suma un mercado navideño con opciones gastronómicas.

Cómo planear el viaje desde Colombia

El Aeropuerto Internacional Salgado Filho, en Porto Alegre, queda a unos 120 kilómetros de Gramado. El trayecto por carretera toma entre una hora y media y dos horas, según el tráfico, y se puede hacer en carro o con un servicio de traslado. No hay vuelos directos entre Bogotá y Porto Alegre, por lo que el viaje se hace con una escala, generalmente en Ciudad de Panamá, São Paulo o Río de Janeiro. Según la conexión, el trayecto toma entre 10 y 17 horas, y los tiquetes de ida y vuelta suelen costar entre 2,1 y 3,3 millones de pesos colombianos por persona, de acuerdo con Google Flights.

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La programación por fecha y la compra de boletas se consultan en natalluzdegramado.com.br. La boletería distingue entre tarifa plena y media entrada, y el precio depende del espectáculo, la fecha y el sector.

La visita se puede combinar con un recorrido por las chocolaterías artesanales de Gramado y las bodegas de la Serra Gaúcha.

Datos clave

Qué: 41.ª edición del Natal Luz de Gramado, con más de 500 presentaciones.

Cuándo: del 22 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027 (88 días).

Dónde: Gramado, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, sur de Brasil.

Espectáculos con boletería: Expogramado, Serra Park y Palácio dos Festivais.

Actividades gratuitas: Parada de Natal, encendido de luces, Rua Coberta y Vila de Natal.

Cómo llegar: por Porto Alegre; unos 120 kilómetros por carretera hasta Gramado (entre una hora y media y dos horas).