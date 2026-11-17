Madrid se prepara para recibir la Navidad de 2026 con una propuesta que promete llamar la atención de residentes y turistas. Se trata de un muñeco de nieve de grandes dimensiones que, a diferencia de las figuras tradicionales que suelen adornar las calles durante esta época, tendrá una característica particular: los visitantes podrán ingresar y caminar por su interior.

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La estructura estará ubicada en la calle Bailén con la plaza de España, cerca del acceso a los Jardines de Sabatini. Con 12 metros de altura, 8,10 metros de ancho y 6,50 metros de profundidad, la instalación será una de las novedades del alumbrado navideño de la capital española.

Su diseño estará compuesto por varios módulos distribuidos en diferentes niveles y contará con 64.320 puntos de luz LED. De esta manera, el muñeco no solo funcionará como un elemento decorativo, sino también como un espacio pensado para que las personas puedan vivir una experiencia diferente durante sus recorridos por la ciudad.

La propuesta se suma a la apuesta de Madrid por renovar su decoración navideña y ofrecer espacios que atraigan tanto a los habitantes como a quienes llegan desde otros países para disfrutar de las celebraciones de fin de año.

El muñeco de nieve hará parte de un despliegue de iluminación que llegará a más de 250 ubicaciones distribuidas en los 21 distritos de Madrid. La decoración contará con más de 14 millones de bombillas LED, una tecnología que permite reducir el consumo energético frente a otros sistemas de iluminación.

Entre los elementos previstos también figuran 131 cerezos luminosos, 7.458 guirnaldas que, en conjunto, alcanzarán los 164 kilómetros de longitud y 14 árboles de Navidad de gran tamaño, instalados en diferentes sectores de la capital.

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La programación navideña comenzará oficialmente el 21 de noviembre de 2026, cuando se realizará un espectáculo de inauguración en la plaza de Cibeles. Desde esa fecha, distintos puntos de la ciudad tendrán iluminación especial y espacios destinados a las actividades propias de esta temporada.