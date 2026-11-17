En el occidente de Boyacá hay un municipio que guarda una historia ligada a uno de los minerales más apreciados del mundo y que, además, cuenta con atractivos naturales que no siempre figuran en las rutas turísticas más conocidas del departamento.

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Se trata de Otanche, un destino que combina tradición minera, paisajes de vegetación abundante y espacios para quienes prefieren viajar lejos de los lugares más concurridos.

Su reconocimiento está relacionado principalmente con las esmeraldas. Sin embargo, recorrer este territorio también permite descubrir cascadas, cuevas, cuerpos de agua y zonas de conservación ambiental que hacen parte de su riqueza natural.

El municipio fue fundado el 17 de noviembre de 1960, después de haber pertenecido territorialmente a Muzo. Con el paso de los años, la actividad minera atrajo a numerosos habitantes y se convirtió en uno de los elementos centrales de su identidad.

Actualmente, esa tradición también se refleja en algunos trabajos artesanales. En la zona se elaboran y comercializan piezas con esmeraldas y cuarzos, una actividad que permite conocer otros aspectos de la economía y los oficios locales.

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Más allá de su historia minera, Otanche cuenta con varios escenarios naturales. Uno de ellos es la cascada El Hilo, un atractivo rodeado de vegetación que permite apreciar la riqueza hídrica de esta parte del departamento.

También están las cavernas Las Cacas, formaciones naturales que sirven de refugio para murciélagos y distintas aves. Para quienes disfrutan explorar espacios diferentes, este lugar ofrece una experiencia distinta a los recorridos tradicionales.

Otra alternativa es la laguna Leticia, un espacio apropiado para contemplar el paisaje y disfrutar de un entorno más tranquilo. A estos lugares se suma la reserva forestal Las Quinchas, un importante territorio de conservación que se extiende por sectores de Boyacá, Cundinamarca y Santander.

¿Cómo llegar y qué tener en cuenta?

Otanche se encuentra en el occidente de Boyacá. Desde Tunja, el recorrido por carretera puede tomar alrededor de cuatro horas, aunque el tiempo depende de las condiciones de la vía y del tráfico.

Debido a las características climáticas de la región, se recomienda llevar ropa cómoda y fresca, además de calzado adecuado para caminar por terrenos naturales. También es conveniente organizar con anticipación las visitas a las cascadas y cavernas.