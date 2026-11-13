De Bogotá a Villa de Leyva: cuántos peajes hay y cuáles son las tarifas

Villa de Leyva es uno de los destinos turísticos más visitados de Boyacá. Su arquitectura colonial, sus calles empedradas, la Plaza Mayor y la oferta de actividades culturales y gastronómicas atraen a viajeros durante todo el año, especialmente los fines de semana y las temporadas de vacaciones.

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Para quienes planean llegar en carro particular desde Bogotá, es importante tener en cuenta los gastos del recorrido. Además del combustible y la alimentación, el pago de los peajes hace parte del presupuesto que se debe contemplar antes de iniciar el viaje.

En el trayecto desde la capital del país hasta Villa de Leyva se encuentran varios puntos de cobro. Las tarifas dependen de la categoría del vehículo y de las actualizaciones establecidas para cada concesión.

Este es considerado uno de los municipios más lindos de Colombia. Foto: Getty Images

Para los automóviles particulares, que corresponden a la categoría I, estos son los valores aproximados para 2026:

Peajes de Bogotá a Villa de Leyva y sus tarifas en 2026

Peaje Los Andes (Chía): $16.100.

$16.100. Peaje El Roble (Zipaquirá): $12.400.

$12.400. Peaje Albarracín (vía Tunja-Chocontá): $12.400.

$12.400. Peaje Sáchica (vía a Villa de Leyva): $11.400.

Es importante tener presente que estos valores son aproximados y pueden presentar diferencias de acuerdo con la concesión y las actualizaciones tarifarias vigentes. Por esta razón, se recomienda consultar las tarifas oficiales antes de salir de viaje.

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¿Cuánto dinero se debe destinar para los peajes?

Al sumar las tarifas de los cuatro peajes, los conductores que viajen en un automóvil particular de categoría I deberán destinar aproximadamente $52.300 para el recorrido de ida desde Bogotá hasta Villa de Leyva.

En este cálculo no se incluyen los gastos de combustible, alimentación ni otros posibles costos durante el desplazamiento.

Estas son las tarifas de los peajes entre Bogotá y Fusagasugá. Foto: Getty Images

Para quienes planean realizar el viaje de ida y vuelta, el presupuesto destinado únicamente al pago de los peajes sería de aproximadamente $104.600, siempre que se mantengan las mismas tarifas y los mismos puntos de cobro durante el regreso a la capital.