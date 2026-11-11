¿Cuántos peajes hay de Bogotá a La Vega? Los gastos que debe contemplar antes de viajar

La Vega, en Cundinamarca, es uno de los destinos que pueden considerar los viajeros que buscan una escapada cerca de Bogotá. Sus atractivos naturales, las caminatas ecológicas y su clima cálido lo convierten en una alternativa para pasar uno o dos días lejos del movimiento de la capital.

A pocas horas de Bogotá hay un pueblo con cascadas y planes para disfrutar sin gastar mucho

Para quienes tienen previsto llegar en vehículo particular, conocer los gastos del recorrido es importante al momento de organizar el presupuesto. Uno de los primeros aspectos que deben contemplarse es el pago de los peajes, además del combustible y la alimentación durante el trayecto.

¿Cuántos peajes hay de Bogotá a La Vega?

Si el recorrido se realiza desde Bogotá por la calle 80, tomando la vía hacia Medellín, el trayecto principal contempla el paso por el peaje Siberia, ubicado en el corredor de la Sabana de Occidente.

Joyas naturales de Cundinamarca. Foto: Crédito: Alcaldía de La Vega / API

Para los automóviles particulares, que corresponden a la categoría I, el valor de este cobro es de $16.300. El recorrido desde la capital hasta La Vega comprende aproximadamente 60 kilómetros y puede tomar alrededor de una hora y media, aunque el tiempo depende de las condiciones del tráfico, especialmente durante los fines de semana y los puentes festivos.

Otros gastos que debe tener en cuenta

El pago del peaje no es el único gasto que deben contemplar quienes deciden viajar en carro. El combustible también representa una parte importante del presupuesto y su costo depende del rendimiento del vehículo, el precio de la gasolina y las condiciones del recorrido.

¿Planea viajar de Bogotá a Girardot? Este es el número de peajes del recorrido

A esto se pueden sumar los gastos de alimentación, especialmente si el plan contempla pasar todo el día en el municipio o quedarse durante una noche. En La Vega hay establecimientos donde los visitantes pueden encontrar diferentes opciones de comida.

Por otra parte, quienes deseen conocer cascadas, realizar caminatas o visitar espacios naturales deben consultar previamente si los lugares tienen cobro de entrada y cuáles son sus condiciones de acceso.