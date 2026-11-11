JetSmart prepara un importante movimiento: esta es la novedad que llegará a su operación

JetSmart Airlines incorporó tres nuevos aviones Airbus A320neo a su operación, con lo que alcanzó una flota de 59 aeronaves. La compañía proyecta cerrar 2026 con un total de 62 aviones, como parte de su estrategia de expansión en Sudamérica.

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De acuerdo con las cifras entregadas por la aerolínea, durante lo corrido de 2026 ha transportado más de 12,5 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 18 % frente al mismo periodo del año anterior. Asimismo, su capacidad en asientos aumentó un 13 %.

La empresa también informó que en 2025 superó por primera vez los 1.000 millones de dólares en ingresos anuales. Actualmente, cuenta con más de 100 rutas nacionales e internacionales que conectan 55 destinos en nueve países.

“Sudamérica tiene un enorme potencial para seguir desarrollando su conectividad aérea y en JetSmart estamos invirtiendo para ser protagonistas de ese crecimiento. En menos de una década pasamos de operar con un avión a contar con 59 aeronaves, y cerraremos 2026 con una flota de 62 aviones y presencia en nueve países”, señaló Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSmart Airlines.

La aerolínea ha tenido un a recimiento exponencial en el último año. Foto: JetSMART

En cuanto a su presencia en los mercados regionales, la compañía reportó, a septiembre de 2026, un incremento interanual de pasajeros del 34 % en Argentina, 25 % en Colombia, 12 % en Perú y 56 % en Brasil.

La incorporación de los nuevos aviones también busca fortalecer la capacidad de operación de cara a la próxima temporada alta. Según la empresa, cada aeronave puede generar alrededor de 100 empleos directos e indirectos relacionados con actividades como mantenimiento, servicios aeroportuarios, tripulaciones y proveedores.

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Los tres Airbus A320neo proceden de la planta de ensamblaje de Airbus en Estados Unidos. Estos modelos están diseñados para reducir el consumo de combustible y las emisiones de carbono frente a generaciones anteriores de aeronaves.

Por otra parte, JetSmart trabaja en un esquema de intercambio de aviones entre sus cuatro certificados de operador aéreo en Chile, Argentina, Perú y Colombia, con el propósito de facilitar la movilidad de las aeronaves entre esos mercados.