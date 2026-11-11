El municipio del Huila donde una bebida tradicional es gran símbolo de su gastronomía: está a media hora de Neiva

El departamento del Huila tiene 37 municipios y en la lista se encuentra uno cuyo nombre evoca a una reconocida ciudad italiana, el cual merece un lugar en cualquier recorrido por la región. Se trata de Palermo, una población que cautiva por sus escenarios naturales, sus montañas y sus extensas zonas verdes, ideales para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y las actividades al aire libre.

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Ubicado a solo 30 minutos de Neiva, capital del departamento, este destino es reconocido por ser cuna de una de las bebidas más tradicionales de la región. Se trata de La Sevillana, un producto que normalmente se consume frío y que los habitantes invitan a degustar.

Se dice que su preparación y comercialización están estrechamente ligadas a la historia y la identidad gastronómica del municipio. Aunque también se consume en otras poblaciones como Neiva, Hobo, Yaguará y Campoalegre, Palermo tiene un vínculo especial con esta receta, que se convirtió en uno de sus productos más representativos.

Sin embargo, tomar Sevillana no es el único plan para hacer en Palermo, pues este destino está lleno de encantos naturales y otros atractivos históricos y culturales que se mantienen vivos en las costumbres de sus habitantes y sus celebraciones tradicionales.

Sitios de interés

Quienes visitan este municipio huilense encuentran diferentes alternativas para explorar su patrimonio y conectarse con la naturaleza. Una de ellas es el Camino Real de Buenos Aires, una antigua vía empedrada con más de tres siglos de historia que hacía parte de la denominada ruta del Occidente. Según información de la Alcaldía, todavía conserva varios tramos cerca de la zona urbana y representa un testimonio de los antiguos caminos que comunicaban la región.

Otro sitio que merece una visita es el Puente de Arco, una estructura construida en piedra labrada en 1938. Está situado a unos 15 kilómetros del casco urbano, sobre el río Baché.

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Así mismo, el Balneario El Pailón, a cuatro kilómetros del municipio por esta misma vía, ofrece un espacio natural para descansar, nadar y compartir en familia. Se trata de un amplio charco formado por las aguas del río Baché, rodeado de un entorno que invita a disfrutar del paisaje.

La oferta también incluye Huila África Salvaje, un parque temático enfocado en el agroturismo y la cría de especies exóticas, entre ellas avestruces, chigüiros y babillas. Allí se pueden realizar actividades como pesca deportiva, cabalgatas, juegos recreativos e interacción con algunos animales.

Camino Real de Buenos Aires en Palermo, Huila. Foto: Cortesía: Alcaldía de Palermo

A este recorrido se puede sumar el Santuario de Santa Rosalía, ubicado a dos kilómetros del casco urbano, un espacio que se ha convertido en un referente de la tradición religiosa y del turismo local.

Recorrido por el casco urbano

El patrimonio de Palermo también se descubre caminando por sus calles. Uno de sus principales referentes es el templo de estilo colonial, una construcción que sobresale por el uso de bloques de piedra labrada, unidos mediante una técnica tradicional conocida como calicanto.

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Esta mezcla, elaborada con cal, yeso, arena, clara de huevo y agua, permitió levantar una edificación que conserva parte de las técnicas de construcción de épocas antiguas y constituye uno de los elementos arquitectónicos representativos del municipio.