Un policía muerto y siete heridos dejó, durante el fin de semana, un atentado terrorista en Algeciras, Huila. La víctima mortal fue el patrullero de la Policía Jaime Andrés García Moreno.

El director de la Policía, el general Alejandro Barrera, calificó la acción como un “cobarde atentado”. “Despedimos con profundo dolor a nuestro patrullero Jaime Andrés García Moreno, víctima del cobarde atentado terrorista en Algeciras, Huila. Mi solidaridad con su familia y mi compromiso de llevar ante la justicia a los responsables”, dijo el alto mando de la Policía.

Por su parte, la Policía señaló que: “Durante estos días luchó por su vida con la misma fortaleza y valentía con la que honró el uniforme. Lamentablemente, hoy falleció a causa de las graves heridas sufridas en este cobarde ataque”.

Añadió la institución: “Su partida enluta profundamente a su familia, a sus compañeros y a toda la Policía Nacional. Hoy despedimos no solo a un uniformado, sino a un hombre que eligió servir, proteger y entregar lo mejor de sí por la seguridad y tranquilidad de los colombianos”.

En la zona rosa de Algeciras fue activada una moto cargada con explosivos que habría sido abandonada por las disidencias de las Farc. García Moreno se convierte en la segunda víctima del atentado, la primera fue el policía Julián Esmith Castaño López.