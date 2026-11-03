Un policía muerto y siete heridos dejó, durante el fin de semana, un atentado terrorista en Algeciras, Huila. La víctima mortal fue el patrullero de la Policía Jaime Andrés García Moreno.
Despedimos con profundo dolor a nuestro patrullero Jaime Andrés García Moreno, víctima del cobarde atentado terrorista en Algeciras, Huila.— Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña (@DirectorPolicia) November 3, 2026
Mi solidaridad con su familia y mi compromiso de llevar ante la justicia a los responsables.#DiosYPatria https://t.co/eldK94IUa7
El director de la Policía, el general Alejandro Barrera, calificó la acción como un “cobarde atentado”. “Despedimos con profundo dolor a nuestro patrullero Jaime Andrés García Moreno, víctima del cobarde atentado terrorista en Algeciras, Huila. Mi solidaridad con su familia y mi compromiso de llevar ante la justicia a los responsables”, dijo el alto mando de la Policía.
Por su parte, la Policía señaló que: “Durante estos días luchó por su vida con la misma fortaleza y valentía con la que honró el uniforme. Lamentablemente, hoy falleció a causa de las graves heridas sufridas en este cobarde ataque”.
Con profundo dolor despedimos a nuestro 𝗣𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗝𝗮𝗶𝗺𝗲 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼, quien resultó gravemente herido en el atentado terrorista ocurrido el pasado domingo en Algeciras, Huila, mientras cumplía con su deber de proteger a los colombianos.… pic.twitter.com/Ejr1BtpqpP— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) November 3, 2026
Añadió la institución: “Su partida enluta profundamente a su familia, a sus compañeros y a toda la Policía Nacional. Hoy despedimos no solo a un uniformado, sino a un hombre que eligió servir, proteger y entregar lo mejor de sí por la seguridad y tranquilidad de los colombianos”.
En la zona rosa de Algeciras fue activada una moto cargada con explosivos que habría sido abandonada por las disidencias de las Farc. García Moreno se convierte en la segunda víctima del atentado, la primera fue el policía Julián Esmith Castaño López.