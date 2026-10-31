Violenta riña en Bogotá antes de Halloween: Policía tuvo que intervenir en plena calle

La noche de este viernes, 30 de octubre, estuvo empañada por una riña callejera que alteró el orden público en el barrio El Rincón, ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá. La situación requirió la intervención de la Policía para controlar el enfrentamiento y evitar que la confrontación tuviera mayores consecuencias.

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De acuerdo con los primeros reportes, en la pelea participaron varias personas y el procedimiento policial dejó al menos tres capturados. Los uniformados llegaron al sector para atender el altercado, controlar a los involucrados y restablecer la tranquilidad entre los habitantes de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó la riña ni cuáles fueron las circunstancias que llevaron a las personas a enfrentarse en plena vía pública. Asimismo, no se han confirmado posibles lesionados ni se han divulgado detalles sobre las condiciones en las que se realizaron las capturas.

#BOGOTÁ. A esta hora se registra alteración del orden público por una riña callejera en el barrio El Rincón de la localidad Suba, donde la Policía tuvo que intervenir y ya reportan por lo menos tres capturados. Las causas de los hechos aún se desconocen. https://t.co/YF9FCCR3BF — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 31, 2026

El hecho se presentó en medio de los preparativos para la celebración de Halloween en Bogotá, una fecha en la que aumenta la presencia de ciudadanos en las calles. Por esta razón, las autoridades mantienen controles y operativos para prevenir situaciones que afecten la seguridad y la convivencia en diferentes sectores de la capital.

De cara a la celebración de Halloween de este sábado 31 de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que dispondrá de 1.000 uniformados para reforzar la seguridad en distintos puntos de la ciudad. Los agentes estarán distribuidos en centros comerciales, parques, espacios públicos y sectores donde se prevé una mayor afluencia de ciudadanos.

Foto de referencia de una agresión. Foto: Getty Images

La preocupación por los enfrentamientos y las alteraciones de la convivencia responde también a los registros de años anteriores. De acuerdo con las cifras citadas en el Decreto 472 de 2026, entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2025 se recibieron 9.305 llamadas a la línea de emergencias 123 por situaciones relacionadas con riñas, porte de armas, lesiones personales y personas en estado de embriaguez.