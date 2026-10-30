Una tragedia enluta a Bogotá este viernes 30 de julio tras la muerte de un niño de 3 años que, accidentalmente, cayó de un piso 11 en la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad.

Nuevos detalles del trágico accidente que dejó muerta a una niña cuando iba para su colegio en Bogotá

SEMANA conoció el reporte preliminar que tiene la Policía Metropolitana de Bogotá, desde donde relatan que las autoridades habrían sido alertadas por el propio padre, que habría llegado desesperado al CAI Libertad pidiendo ayuda tras la tragedia.

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Con su pequeño en brazos, el padre habría llegado a donde los uniformados pidiendo auxilio e inmediatamente se dirigieron al hospital de Bosa para salvar la vida del menor.

Esto habría sucedido a las 2 de la tarde, pero desafortunadamente, el deceso del niño se produjo a las 2:37 p. m., según el informe preliminar. La tragedia terminó consumándose con una dolorosa pérdida para el hombre que enluta a su familia.

El Hospital de Bosa Foto: Alcaldía de Bogotá

Los hechos siguen estando en investigación; sin embargo, los hallazgos preliminares de las autoridades apuntan a que esta tragedia nació en un descuido del padre.

Según el reporte de la policía, el niño habría caído cuando estaba solo en el apartamento ubicado en la localidad de Bosa. La información asegura que el progenitor del pequeño se percataría de la situación cuando retorna al lugar y evidencia la tragedia.

La Policía Metropolitana de Bogotá y el CTI de la Fiscalía General de la Nación hicieron presencia en el lugar de los hechos para investigar y esclarecer lo sucedido en el sur de Bogotá antes del desafortunado desenlace que enluta a la familia.

Con la muerte de este menor, se llega a dos desenlaces fatales que involucran a unos pequeños. El jueves, la ciudad tuvo que saber de la muerte de otra niña de 10 años en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Usme, luego de que, según la información preliminar, fuera chocada por una motocicleta en la av. Boyacá.