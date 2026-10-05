José Alejandro pidió ayuda y fue escuchado: Nueva EPS confirma su atención médica

El caso de José Alejandro Chitiva, el niño de 10 años de Caldas, Antioquia, que pidió públicamente ayuda para acceder a la atención médica que necesita, tuvo una nueva respuesta este lunes.

Nueva EPS aseguró que activó una ruta de acompañamiento para el menor y confirmó que ya tiene programadas sus primeras consultas con especialistas.

La situación del niño se conoció luego de que difundiera un video en el que pidió ayuda al presidente de la República y al gobernador de Antioquia.

José Alejandro, diagnosticado con glioblastoma cerebral, manifestó que necesitaba atención especializada y medicamentos para continuar con el manejo de su enfermedad.

La publicación generó una respuesta de la Gobernación de Antioquia.

El gobernador Andrés Julián Rendón informó que la administración departamental había activado una ruta prioritaria y había puesto el caso en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud.

Además, afirmó que se mantendría comunicación con Nueva EPS para exigir atención para el menor.

Él es José Alejandro, el niño con tumor cerebral que pide ayuda a Presidencia

José Alejandro tendrá atención con especialistas

Ahora, la EPS entregó detalles sobre las acciones que adelanta frente al caso y aseguró que el menor fue incluido en Valientes, un programa dirigido a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico.

Según explicó la entidad, esta estrategia busca brindar un seguimiento especializado a los pacientes, identificar de manera oportuna posibles signos de alarma y facilitar el acceso a los servicios y tratamientos que requieran de acuerdo con su condición y evolución.

Uno de los puntos centrales de la respuesta de Nueva EPS es la programación de las primeras consultas especializadas para el menor.

La entidad informó que José Alejandro será atendido de manera ambulatoria en la Clínica Las Américas y que sus primeras citas de hematología y nefrología están programadas para el martes 6 de octubre.

Comunicado de la Nueva EPS Foto: Composición Semana/ @AndresJRendonC/Nueva EPS

De esta manera, la EPS asegura que el caso entra en una etapa de seguimiento especializado, después del llamado público realizado por el niño y de las gestiones adelantadas por las autoridades departamentales.

La entidad también señaló que estas consultas hacen parte de la continuidad de las atenciones, procedimientos y servicios que puedan ser requeridos de acuerdo con la evolución y condición de salud del menor.

Esto significa que, de acuerdo con la respuesta entregada por Nueva EPS, el proceso no se limitará a las dos primeras consultas programadas, sino que contempla la continuidad de los servicios que sean determinados como necesarios durante el seguimiento médico.

Otro de los anuncios realizados por Nueva EPS tiene que ver con el acompañamiento a la familia.

La entidad aseguró que dispuso un canal de contacto directo con los familiares de José Alejandro, con el objetivo de mantener una comunicación permanente y atender oportunamente cualquier novedad relacionada con su atención.

José Alejandro tiene 10 años, vive en Caldas, Antioquia, y enfrenta un cáncer cerebral. Desde la Gobernación pusimos su caso en conocimiento de @Supersalud y activamos todas nuestras capacidades para acompañarlo. Señores @NuevaEPSCol: exigimos su atención inmediata, sin más dilaciones. — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 3, 2026

Además, indicó que realizará un seguimiento cercano a la gestión y prestación de las consultas, procedimientos, medicamentos y demás servicios que pueda requerir el menor.

La respuesta llega después de que la familia expusiera públicamente las dificultades que, según había denunciado, enfrentaba el niño para acceder a especialistas y medicamentos.

La respuesta representa una nueva etapa en un caso que comenzó con el llamado público de un niño que pidió ayuda para acceder a la atención médica que necesita.