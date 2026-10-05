Él es José Alejandro, el niño con tumor cerebral que pide ayuda a Presidencia

José Alejandro Chitiva tiene 10 años, vive en Caldas, Antioquia, y enfrenta un glioblastoma cerebral que, según las informaciones conocidas sobre su caso, le fue diagnosticado hace cuatro años.

En un conmovedor video pidió ayuda para acceder a la atención médica que necesita y habló del sufrimiento que vive junto a su mamá.

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“Ya no quiero seguir pasando por esto”

El niño grabó un video con un pedido concreto: que su mensaje llegara al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Amigos, hoy quiero pedirles que me ayuden a hacer llegar este video al señor presidente y al gobernador, porque he visto que ellos ayudan a los niños”, dijo José Alejandro.

Sus palabras fueron claras, no estaba buscando regalos. Su preocupación era conseguir la atención médica y los medicamentos que necesita para aliviar su dolor.

“Quiero contarles que todavía no he sido atendido por los especialistas ni he recibido los medicamentos que necesito”, afirmó el niño.

Según su familia, el niño viene presentando fuertes dolores de cabeza, mareos y sangrados nasales frecuentes.

“Sufro mucho al ver a mi mamá angustiada por mí. Casi todos los días me sangra la nariz y ella tiene que sostenerme la cabeza. Ya no quiero seguir pasando por esto”, expresó.

Gobernador Rendón y menor con tumor cerebral Foto: X@AndresJRendonC

El gobernador inicia respuesta prioritaria

El llamado tuvo una respuesta pública por parte del gobernador Andrés Julián Rendón.

Una vez conocido el caso, el mandatario informó que la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia activó una respuesta prioritaria y que el caso fue puesto en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud.

Además, la Gobernación señaló que mantiene comunicación con Nueva EPS para exigir que el niño reciba atención médica.

“Vamos a apoyar toda la gestión y no vamos a escatimar esfuerzos para que este niño reciba la atención especializada y los medicamentos que requiere de manera urgente”, manifestó Rendón.

El gobernador agregó que la salud de los menores es una prioridad absoluta, por lo que ningún trámite administrativo puede estar por encima de la vida.

José Alejandro tiene 10 años, vive en Caldas, Antioquia, y enfrenta un cáncer cerebral. Desde la Gobernación pusimos su caso en conocimiento de @Supersalud y activamos todas nuestras capacidades para acompañarlo. Señores @NuevaEPSCol: exigimos su atención inmediata, sin más dilaciones. — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 3, 2026

La administración departamental también anunció acompañamiento psicosocial para José Alejandro y su familia.

Un equipo de profesionales visitará su vivienda y, según explicó Rendón, también apoyará a la mamá del niño en la búsqueda de empleo.

“Pronto llegarán a tu casa mis compañeros de trabajo, un equipo psicosocial de la Gobernación de Antioquia, para brindar acompañamiento integral y apoyar a tu mamá en la búsqueda de trabajo”, señaló el gobernador.

Mientras se espera que se concrete la atención especializada y la entrega de los medicamentos que requiere, el caso de José Alejandro mantiene la atención sobre las dificultades que enfrenta su familia para acceder al tratamiento.

La Gobernación de Antioquia aseguró que continuará haciendo seguimiento para que el niño reciba la atención que necesita.

El conmovedor llamado de José Alejando ha llegado a las autoridades y con la puesta en marcha de un plan de apoyo y atención médica adecuados, se espera su recuperación.

Así, muy pronto podrá cumplir sus sueño de convertirse en futbolista profesional.