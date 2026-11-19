Una denuncia de un habitante de Bello y un requerimiento del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) generó un operativo de la Alcaldía de ese municipio vecino de Medellín para tratar de identificar posibles irregularidades en las bebidas con licor que se venden al público, entre ellas la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas o de contrabando.

BELLO ANTIOQUIA LA FUERZA DE ANTIOQUIA FOTO:DAVID ESTRADA Foto: David Estrada

En el desarrollo de esa diligencia, que fue realizada previo al inicio de temporada navideña, la Alcaldía halló productos con irregularidades en su procedencia, los cuales fueron destruidos para prevenir riesgos para la salud de los consumidores, según la entidad.

Diana Cristina Lopera Pineda, la referente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello, habló sobre lo sucedido.

“Previo a las festividades decembrinas, la Alcaldía de Bello, en cabeza de la Secretaría de Salud, realiza visitas de fiscalización sanitaria en lugares en los que se expendan bebidas alcohólicas con el objetivo de verificar la legitimidad de estas bebidas y que no se no se expendan licores fraudulentos o adulterados, por esta razón se realizan operativos donde se verificaron productos como granizados y se realizó destrucción de licores donde no se contaba con identificación”, dijo.

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En el operativo participaron la Secretaría de Salud de Bello, la división de Rentas Departamentales de la Gobernación de Antioquia, y la dirección de Espacio Público de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Con estos controles, la Alcaldía busca que los establecimientos cumplan con las normas exigidas para el expendio de este tipo de productos, tales como el etiquetado, rotulado y composición de las bebidas alcohólicas que se venden a los bellanitas.

Esa entidad territorial invitó a sus habitantes a comprar bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos autorizados, verificar la integridad de los envases, los sellos y las etiquetas, y denunciar cualquier situación sospechosa en las líneas de emergencia.

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El hecho más reciente contra las bebidas alcohólicas adulteradas en Bello fue en julio. Entonces, las autoridades incautaron 6.200 unidades de cerveza adulterada, avaluadas en más de 25 millones de pesos, las cuales pretendían ser distribuidas y comercializadas en la ciudad.

Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, afirmó entonces: “mantenemos una lucha frontal contra las estructuras dedicadas a actividades ilegales que ponen en riesgo la vida y la salud de nuestra gente. Seguiremos fortaleciendo las acciones de inteligencia, control y judicialización para garantizar una ciudad más segura”.