Aguacero de esta tarde en Medellín y el Valle de Aburrá: cayeron 480 rayos y se reportaron varias emergencias

Un aguacero cayó esta tarde sobre ocho municipios del Valle de Aburrá. El Sistema de Alertas Tempranas (Siata) documentó precipitaciones en Itagüí, Envigado, La Estrella, Girardota, Copacabana, Barbosa, Medellín y Bello.

Medellín y Bello fueron, precisamente, los municipios que más agua recibieron. El Siata logró establecer que allí se presentaron los mayores acumulados de la red pluviométrica, con valores máximos de aproximadamente 70 mm.

La mayor intensidad de las precipitaciones se dio a las 2:35 p. m. en la Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya, en San Sebastián de Palmitas. Allí mismo, según el Siata, se registró el mayor acumulado de agua: 68,83 mm.

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Quizá el dato más llamativo es que los radares lograron detectar que durante el aguacero, que comenzó a las 12:05 p. m., se registraron 480 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá: 205 en Barbosa, 71 en Girardota, 70 en Copacabana, 60 en Bello, 36 en Medellín, 20 en Envigado, 9 en Caldas, 5 en La Estrella, 3 en Itagüí y 1 en Sabaneta.

En Bello, precisamente, las autoridades de Gestión del Riesgo atendieron 11 emergencias asociadas a eventos naturales y condiciones de riesgo.

“Tres colapsos estructurales en los barrios Puerto Bello, La Gabriela y Parque Principal Santander, que requirieron la intervención de los organismos de socorro. Estas novedades presentaron desprendimientos de techos y un muro, sin afectaciones a personas”, dijo la Alcaldía de Bello.

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Siete de esos eventos estuvieron relacionados con la caída de árboles en los barrios Santa Rita, Santa Ana, Los Búcaros, Rincón Santo, Fontidueño, Las Cabañas y Puerto Bello. “Se adelantaron las acciones necesarias para atender la situación y mitigar posibles riesgos para la comunidad, las viviendas y la infraestructura”, señaló esa entidad.

Además, hubo una creciente de una quebrada en el barrio Santa Rita y una inundación en el sector de Zamora, porque “la gran cantidad de agua lluvia no alcanzó a ser evacuada por el sistema de alcantarillado, pero con la merma de las precipitaciones se pudo evacuar el agua represada”, explicó la Alcaldía.

Inundaciones en la autopista Medellín - Bogotá tras aguacero de esta tarde. Foto: Alcaldía de Bello

En el primer retorno de la autopista Medellín-Bogotá, dijo la Alcaldía, se presentó acumulación de material particulado y fango, lo cual generó afectaciones en la movilidad en este sector. Esa emergencia fue atendida por el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Bello junto con Invías.

El Dagrd de Medellín confirmó que en esta ciudad solamente se reportó la caída de dos árboles, en Laureles y El Poblado.