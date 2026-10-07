Estudiante de Medicina, premiado por su calidad educativa, murió en accidente de moto cuando iba a clase

Hay conmoción en la comunidad universitaria de Santa Marta tras la muerte de Andrés Sebastián Talero Suárez, un destacado estudiante de Medicina de la Universidad del Magdalena, quien falleció en la mañana de este miércoles en un accidente de tránsito cuando iba a clase.

Según han dado a conocer varios medios locales, Andrés Sebastián chocó con otra moto cuando cruzaba una de las calles del barrio Jardín rumbo a la Universidad del Magdalena.

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Andrés Sebastián, según los primeros testimonios, fue expulsado de su moto BWS, cayó al pavimento y sufrió fuertes golpes en la cabeza y el cuerpo.

Al ver lo que le ocurrió al joven, algunos vecinos lo auxiliaron y lo trasladaron a la Clínica Bahía, donde minutos después se confirmó su deceso.

La universidad del Magdalena está ubicada en Santa Marta. Foto: A.P.I

Las autoridades deberán establecer si el joven iba a exceso de velocidad y sin casco, como han señalado algunas personas en la zona, así como identificar al otro conductor, a quien señalan de haberse pasado un semáforo en rojo en otra motocicleta y haber provocado el siniestro.

Andrés Sebastián se destacaba también por su desempeño académico. Según la Universidad del Magdalena, el joven era uno de los beneficiarios del programa Talento Santa Marta, con el que el Distrito y la Universidad del Magdalena facilitan el acceso a la educación superior gratuita a los mejores estudiantes de colegios públicos urbanos y rurales de esa ciudad.

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“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro estudiante de Medicina, Andrés Talero Suárez, a quien recordaremos por su calidad humana y compromiso académico. Extendemos un mensaje de solidaridad y fortaleza a sus familiares y amigos en este doloroso momento”, expresó la Universidad.

Por su parte, el Colegio Médico Colombiano también lamentó lo sucedido.

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“El Colegio Médico Colombiano expresa su más profundo sentido de condolencia y solidaridad ante el sensible fallecimiento del joven Andrés Talero Suárez, destacado estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad del Magdalena, quien soñó con un futuro dedicado a la salud y al bienestar de los demás, un camino que abrazó con entrega y excelencia”, señaló esa organización profesional.

“Que el recuerdo de su alegría, su dedicación y su calidez humana sea el faro que brinde fortaleza y serenidad a sus seres queridos para afrontar esta irreparable pérdida”, añadió.