A las 12:20 de la medianoche de este viernes 20 de noviembre, un sujeto a bordo de una motocicleta dejó abandonada una cava de icopor con restos humanos en las afueras de la cárcel Modelo de Barranquilla.

Grave accidente deja a un motociclista muerto: irían 3 personas a bordo y haciendo ‘piques’

También dejaron mensajes amenazantes contra los integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes vienen adelantando duros controles dentro de los penales. Un video de una cámara de seguridad del establecimiento carcelario grabó el momento exacto de esta situación que generó tensión en el lugar.

Luego de estos hechos, los integrantes del Inpec le avisaron a la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes acordonaron el área con el fin de poder descartar la presencia de explosivos dentro de esa caja.

Sin embargo, durante la inspección, los expertos encontraron en el interior de la caja una mano humana acompañada de un panfleto con amenazas dirigidas contra el grupo especial CRI del Inpec. Y es que mientras los investigadores adelantaban labores de verificación y búsqueda en los alrededores, encontraron, a pocos metros del primer hallazgo, una cabeza humana junto con otro mensaje intimidatorio.

Según el informe preliminar de las autoridades conocido por SEMANA, este segundo panfleto estaba atribuido a una organización denominada Nueva Alianza, que también lanzó amenazas contra el mismo grupo especial de la institución penitenciaria.

Asesinan a reconocida lideresa en el sur de Bolívar: sicarios le dispararon mientras hacía ejercicio

Este episodio encendió las alertas sobre la seguridad de los funcionarios del Inpec en Barranquilla, debido a la gravedad de las intimidaciones y a la utilización de restos humanos para transmitir los mensajes de las bandas criminales que tienen a sus cabecillas presos.

Desde la Fiscalía General de la Nación junto con la Policía Nacional avanzan con las investigaciones correspondientes para determinar de qué persona son los restos humanos que abandonaron en este penal.

Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial por parte de las autoridades que se encuentran al frente de estas investigaciones.