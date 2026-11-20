Las llantas son uno de los elementos más importantes que tiene un vehículo, al ser el único punto de contacto que tiene este sobre la superficie por la que se desplaza. Por ello, es importante que cuenten con la presión adecuada, garantizando la seguridad, el confort y el buen desempeño del carro.

Llantas desgastadas: los riesgos que enfrenta al conducir y cómo prevenir un accidente

La presión correcta para una llanta corresponde al nivel de aire que ha sido establecido por el fabricante del vehículo. Por esta razón, la calibración puede variar dependiendo de la versión del carro, el tamaño de las llantas y las condiciones de uso. Estas variables también aplican para otros tipos de autos como los eléctricos.

¿Cómo saber la presión correcta para las llantas?

De acuerdo con la marca de carros KIA, la presión recomendada para los neumáticos se puede consultar por medio del manual del propietario o a través de la etiqueta que está ubicada en el marco o pilar de la puerta del conductor.

La información es expresada en diferentes unidades de medida, como por ejemplo kilopascales (kPa), bares (bar) o libras por pulgada cuadrada (PSI), siendo esta última más utilizada en Colombia.

Según la fabricante automotriz, en muchos vehículos la presión de aire que es más aconsejada para las llantas se encuentra entre los 28 y 36 PSI. No obstante, esta cifra puede cambiar acorde al modelo, configuración del carro, el tamaño de los neumáticos o la carga transportada.

La calibración de las llantas puede variar dependiendo del modelo del carro, el tamaño de los neumáticos y las condiciones de uso. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante realizar esta revisión cuando los neumáticos se encuentran fríos, en otras palabras, antes de que sea conducido o luego de que haya permanecido detenido durante varias horas.

Si el carro estuvo en movimiento o estaba expuesto al sol por un tiempo prolongado, el aumento de temperatura podría generar un incremento temporal en la presión interna de las llantas.

KIA aconseja no confundir la presión recomendada con la presión máxima indicada en el neumático; la primera es utilizada para la conducción diaria y es definida por el fabricante del vehículo, mientras que la segunda se encarga de indicar el nivel de aire máximo que la llanta pueda soportar de forma segura.

El clima y el tipo de trayecto también pueden modificar temporalmente la presión interna de las llantas, por lo que conviene revisar el nivel de aire antes de hacer un viaje largo y cuando el carro esté especialmente cargado, siempre siguiendo la recomendación específica del fabricante.