Santiago Uribe: Corte Suprema deja en firme su condena de 28 años de cárcel

Los magistrados de la Sala de Casación Civil rechazaron una tutela que presentó la defensa de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la que pretendía revocar la sentencia de 28 años de cárcel que le impuso la justicia en última instancia por el caso relacionado con el grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’.

Los abogados del hermano del exmandatario radicaron ese recurso para alegar que la condena en su contra habría vulnerado derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivos a la administración de justicia, igualdad y libertad.

La Sala de Casación Civil, con ponencia del magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama, concluyó que no existió ninguna actuación arbitaria por parte de la Sala Penal, la última instancia que confirmó la condena impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia.

El magistrado ponente de la decisión reccriminada en la Sala Penal explicó que la condena que se confirmó en casación fue “aplicando jurisprudencia constitucional”, y explicó que la tutela que negó la Sala Civil era “improcedente” porque para ese trámite no hay una “tercera instancia”.

Los magistrados también descartaron que la providencia incurrió en alguna vulenración de derechos fundamentales, pues consideraron que no hay un “proceder caprichosos” por parte de la Sala Penal de la Corte y detallaron que “no hay lugar a la intervención de esta particular justicia”.

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La Corte Suprema también enfatizó que ese tipo de tutelas no pueden usarse ocomo una instancia que crea recursos judiciales extraordinarios que no existen en la ley o que cuestionen la decisiones definitivas de los jueces frente a los procesos.

Esos fueron los principales argumentos de la Sala de Casación Civil para rechazar la tutela que buscaba revocar la sentencia de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe por el caso relacionado con la conformación del grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’. El hermano del expresidente Álvaro Uribe fue condenado por concierto para delinquir y homicidio agravado.

Con esta decisión, el proceso será remitido a los Juzgados de Ejecución de Penas para que Uribe cumpla su condena la creación del grupo ilegal y el homicidio de Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera asesinado en 1994 cuando prestaba el servicio en la ruta Yarumal - Campamento, en Antioquia.

Cuando se conoció la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema, el expresidente Uribe se pronunció en su cuenta de X y manifestó que esa situación era un “tema devastador para mi familia”.