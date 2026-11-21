Cundinamarca, Popayán y Medellín fueron afectados este sábado por las fuertes lluvias con granizo que cayeron en la tarde. Las autoridades confirmaron que las fuertes precipitaciones provocaron algunas emergencias en las dos regiones.

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Lluvias en Cajicá (Cundinamarca)

La Gestión del Riesgo de Cundinamarca confirmó que las fuertes precipitaciones que se registraron esta tarde en Cajicá provocaron caída de árboles, inundaciones en las calles y algunos accidentes de tránsito.

Videos en redes sociales evidenciaron la magnitud de las lluvias en el municipio, que es reconocido por su cercanía a Bogotá.

Los ciudadanos registraron con las cámaras de sus celulares las impactantes imágenes que dejó la jornada lluviosa. Algunos ciudadanos manifestaron que la caída del hielo con el granizo y su permanencia en el suelo hicieron que pareciera una auténtica nevada.

Esta jornada lluviosa se registra en medio del fenómeno de El Niño que inició hace unos cuantos meses. Algunos creían que la oficialización del inicio de esta temporada era sinónimo de calores y una sequía intensa; sin embargo, el resultado ha sido diferente.

Con respecto a la emergencia en Cajicá, las autoridades no han reportado ciudadanos lesionados o edificaciones afectadas a raíz de las precipitaciones.

Aunque los reportes empezaron a llegar desde Cundinamarca, en Popayán también se reportó una jornada similar que también provocó varias emergencias similares.

Lluvias en Popayán

Como dice el popular dicho colombiano: “Si por allá llueve, por acá no escampa”, es lo que le pueden decir los ciudadanos de Popayán a los cundinamarquenses que también sufrieron las consecuencias de las fuertes lluvias con granizo en la tarde de este sábado.

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Las autoridades reportan inundaciones en los siguientes 3 barrios: Los Sauces, Santa Mónica y María Occidente. A continuación, video de la emergencia:

Paralelamente, la comunidad alertó por la caída de dos árboles a raíz de las precipitaciones. Uno en el polideportivo del barrio Alfonso López y otro en el barrio Santa Mónica. Según la propia ciudadanía, unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de la Ciudad Blanca ya atienden las emergencias.

Vale la pena recordar que Popayán ya había sido afectado por las fuertes lluvias en las últimas semanas. El pasado 30 de noviembre la región presentó inundaciones.

Alcalde reportó tormenta eléctrica en Medellín

Medellín no se escapó de la jornada de lluvias. El alcalde Federico Gutiérrez reportó tormenta eléctrica en la ciudad a las 5:21 de la tarde.

“A esta hora se registra tormenta eléctrica en Medellín. La quebrada La Presidenta está en nivel rojo y la quebrada Altavista en nivel naranja. Estamos al frente. Reporten cualquier emergencia al 123″, dijo el mandatario en el sexto día consecutivo de lluvias.