Este sábado 21 de noviembre, la Policía Nacional de Colombia sufrió un nuevo ataque terrorista con drones que dejó por el momento tres heridos. La institución confirmó a SEMANA que los hechos ocurrieron en la subestación de Policía de Remolino.

Ese municipio, ubicado en el norte del departamento de Nariño, está sobre la vía Panamericana y las autoridades confirmaron preliminarmente que criminales lanzaron seis artefactos.

Al momento, el balance de tres personas lesionadas da cuenta de dos uniformados de la Policía Nacional, uno con herida en una mano ocasionada por esquirlas y otro con aturdimiento producto de la onda explosiva, así como un funcionario del Ejército, quien presenta una lesión en el omóplato derecho por esquirlas.

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