Los acuerdos firmados en el pasado no eximirán a los victimarios en el conflicto armado, de responder ante la justicia y contribuir con sus bienes a la reparación de las vícitmas.

Así lo enfatizó el presidente Abelardo De La Espriella durante su intervención en el acto de entrega de cartas de indemnización a los afectados por el conflicto armado en Antioquia.

El mensaje del presidente Abelardo De La Espriella para Medellín por sus 351 años de fundación

El acto se llevó a cabo en Medellín, en una jornada en la que dijo que, aunque se hayan desmovilizado, no los libera de sus obligaciones. En cuanto al tema económico, manifestó que no pueden pretender que el pueblo colombiano asuma toda la carga de sus crímenes.

Asistentes al Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez de Medellín Foto: Presidencia de la República / Youtube

“Se gastaron 170 billones en la JEP, que no ha servido para nada”

El mandatario insistió en su crítica a lo que mencionó como el “mal llamado Acuerdo de Paz”. De hecho, aseguró que una de sus mayores inconformidades es la “insuficiente reparación material de las víctimas de la organización narcoterrorista de las Farc”.

Al respecto, manifestó: “Si no se hubieran gastado 170 billones en la JEP, que no ha servido para nada, más que para crear burocracia, ya con esa plata hubiésemos reparado a las víctimas”.

La organización tiene en su inventario un billón de pesos en bienes. Foto: León Darío Peláez.

Según la intervención del presidente, quien llamó al Acuerdo de Paz “espúreo”, en el mismo se contemplaba la entrega de bienes para reparar a las víctimas, pero recordó que diez años después, “los resultados están muy lejos en comparación con el daño que causaron”.

Inclusive, mencionó que la propia Contraloría ha denunciado incumplimientos y graves deficiencias en la recuperación y hasta en la administración de los bienes. “La distancia entre lo inventariado y lo recuperado exige explicaciones”, dijo el mandatario en el evento que se realizó en Medellín, en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez.

Fue allí cuando anunció que el gobierno utilizará todos los instrumentos legales para perseguir los bienes de los victimarios. “Se hará sin excepciones para ninguna organización terrorista. La meta es destinar esos recursos para reparar a las víctimas. No aceptaré que los responsables de tantos crímenes sigan escondiendo y disfrutando de sus fortunas, porque esas platas son de las víctimas de la violencia en Colombia”, afirmó el mandatario en el evento realizado en Medellín.