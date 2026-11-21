Ya está más que probado que Alicia Graham, mamá una de las niñas que murió por talio y esposa de Juan de Bedout, también fue envenenada con esta misma sustancia. De hecho, ella misma conocía la información y por eso les avisó a sus familiares y amigos.

Exclusivo: Alicia Graham, madre de una de las niñas asesinadas con talio, alertó que la “querían matar” y buscó un investigador

SEMANA conoció el alarmante audio que la mujer le envió a sus seres queridos hablando del tema. “Envenenada con talio, que belleza, pero eso fue lo que me tocó”, dijo.

“Estoy acá en Bogotá como levantándome del golpe un poco, de todo este bollo, haciéndome unos exámenes médicos. Y a ver qué hacemos porque pues la cosa está como harta”, se le escucha decir.

“Ya son cero y van dos. Yo por lo menos estoy muy asustada, me muero del susto de que me vuelvan a envenenar, marica. Yo no creo que el cuerpo me aguante una tercera envenenada”, agregó.

Alicia Graham Sardi, la madre de una de las niñas muerta por talio, junto con su esposo Juan de Bedout. Foto: Captura de pantalla YouTube Los Informantes

Graham celebró que todavía estuviera viva, ya que describe esto como un “milagro” debido a que para ese momento ya era la segunda vez que le hallaban talio en su cuerpo.

Incluso, en el audio pidió oraciones por ella. “Dígale a Lucho que me tenga en cuenta en su rosario, que yo soy un milagrito andante todavía, todavía. Un besito, un besito, los adoro, los quiero mucho”, finaliza el audio conocido por SEMANA.

Estos envenenamientos fueron confirmados por el propio médico de Alicia, pues no había otra explicación sobre los niveles tan altos de talio que le fueron encontrados en su cuerpo.

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De hecho, la mujer contrató un investigador privado para intentar identificar a la persona que la estaba envenenando y que, por lo mismo, la querían matar.

Este audio conocido por SEMANA lo envió la mujer a sus allegados meses antes de que finalmente falleciera aquel 17 de agosto de 2021. En ese momento, se dijo que la causa de muerte fue el cáncer que padecía, pero ahora las dudas están más que latentes y por ello sus hermanos, Carlos y Cristina, han dicho que estos episodios de envenenamiento pueden estar relacionados con el fallecimiento.

Incluso, tienen una hipótesis que va mucho más allá: no descartan que detrás de todo esté Juan de Bedout y que el hecho haya sido en realidad un homicidio.

Lo cierto es que este audio, conocido por SEMANA, es una pieza clave de la investigación que se adelanta en este caso, que ha generado gran conmoción en todo el país y del que todavía parece que hay muchos detalles sin conocer.