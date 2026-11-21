La Fiscalía General de la Nación anunció en las últimas horas la desarticulación y afectación estructural del grupo delincuencial autodenominado Los Carretilleros, señalado como responsable de cometer homicidios selectivos y liderar la venta de estupefacientes al menudeo en el barrio Potrero Grande y otros sectores de Cali.

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En una acción coordinada en la capital del Valle del Cauca, las autoridades lograron la judicialización y el aseguramiento en centro carcelario de 19 presuntos integrantes de esta red criminal que mantenía una fuerte disputa territorial por el control de las actividades de narcomenudeo.

De acuerdo con las autoridades, esta confrontación armada derivó en múltiples crímenes cometidos con armas de fuego durante el último año. Entre estos hechos violentos, la Fiscalía tiene documentados al menos tres homicidios que ocurrieron directamente frente a las viviendas de las víctimas.

En las evidencias recopiladas se documentaron al menos 67 eventos de distribución de estupefacientes. Para estas actividades, la red utilizaba viviendas particulares que funcionaban como centros de almacenamiento, expendio y distribución. Además, el grupo instrumentalizaba a menores de edad para comercializar las sustancias ilícitas en espacios públicos como entornos educativos, zonas comerciales y otros puntos concurridos.

La captura de los 19 presuntos implicados se dio gracias a órdenes obtenidas por la Fiscalía, las cuales fueron materializadas por la Policía Nacional en un despliegue de 26 diligencias de registro y allanamiento.

Posteriormente, Un fiscal especializado de la Seccional Cali imputó a los detenidos, según sus responsabilidades individuales, los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; destinación ilícita de inmueble; y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

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Tras la presentación de los cargos, un juez de control de garantías ordenó que los procesados, quienes no aceptaron las imputaciones, cumplan medida de aseguramiento en un centro carcelario.