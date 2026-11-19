Este jueves 19 de noviembre, la fiscal General, Luz Adriana Camargo, aseguró que, por complicaciones en el procedimiento de extradición y para no saturar a la justicia de Inglaterra, se desistió por ahora de hacer la imputación de cargos en contra de Zulma Guzmán, la empresaria señalada de envenenar y asesinar con talio a dos niñas en Bogotá.

Dura respuesta de las víctimas del caso del asesinato de dos niñas con talio, tras las declaraciones de la fiscal Luz Adriana Camargo: “Estamos muy tristes por esas declaraciones de la fiscal general”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/7ILLuxXDTe — Revista Semana (@RevistaSemana) November 19, 2026

En diálogo con SEMANA, la representación de víctimas en este caso, el abogado David Espinosa, advirtió que la familia no solo está triste, sino que también se cuestiona la actitud de la jefa del ente acusador, que pareciera estar “ayudándole” a la señalada asesina.

“La decisión de la fiscal general, lo que está haciendo directamente, es ayudar a Zulma y eso nos parece muy delicado y muy preocupante. Lo que queremos es que la Fiscalía cumpla su función constitucional, que es investigar y procesar todos los hechos que le lleguen a su conocimiento y que puedan tener características de delito”, reclamó el penalista.

“No hay compromiso con las víctimas y la verdad”: familiares de las niñas asesinadas con talio reprocharon que la Fiscalía desistiera, “por ahora”, de imputar a Zulma Guzmán. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/9MYY62kQZd — Revista Semana (@RevistaSemana) November 19, 2026

Por esto, no entiende cómo se plantea un problema de comunicación con las autoridades del Reino Unido para suspender provisionalmente la imputación de cargos que se anunció hace más de un mes.

“¿Cómo es posible que las víctimas nos vayamos a quedar sin ver la posibilidad de que a Zulma se le adelante un juicio, que se ventilen las pruebas de manera oral, para que un juez imparcial resuelva este caso?“, precisó Espinosa.

Para el abogado, lo dicho por la Fiscal General demuestra que desconoce por completo la complejidad del proceso penal en contra de Zulma Guzmán.

“Le están ayudando a Zulma”: las víctimas del caso de las dos niñas asesinadas con talio cuestionaron las declaraciones de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/EXPpemy507 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 19, 2026

“Las declaraciones no denotan un compromiso con las víctimas y con la verdad. Un caso de esta connotación hace que la sociedad entera reclame justicia”, aseveró el abogado, quien representa a los familiares de Alicia Graham, exesposa del empresario Juan de Bedout.

Finalmente, señaló que con la decisión de la Fiscalía General se “está dando un paso para atrás” después de varias insistencias y la presentación de un cúmulo de pruebas en contra de Zulma Guzmán.

“¿Cómo es posible que el Estado colombiano no mande a un experto para que le explique la realidad al magistrado que evalúa la solicitud de extradición de Zulma?“, se cuestionó el penalista.

En este sentido, consideró que existe un oscuro panorama en este proceso penal, puesto que la defensa de Guzmán, en los últimos meses, ha hecho lo de mostrarle al magistrado las pésimas condiciones carcelarias en Colombia.

Esto, evidentemente, genera un balance positivo para Guzmán, quien se podría salvar de la extradición, evitando así que la Fiscalía General le impute cargos.

Lo que representa, al fin de cuentas, una impunidad, puesto que no se podrá vincular al caso por la muerte de las dos menores de edad.

Teniendo en cuenta el Código Penal, la mujer se enfrenta a una condena de 60 años de cárcel sin beneficio alguno.