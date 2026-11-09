Para las 9 de la mañana (hora colombiana) de este lunes 9 de noviembre se tenía programada la audiencia de imputación de cargos en contra de la empresaria Zulma Guzmán, quien se encuentra privada de su libertad en la prisión de mujeres de HMP Bronzefield, en el suroeste de Londres (Reino Unido).

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Sin embargo, las horas pasaron y no se pudo lograr la conexión para la audiencia virtual.

Fuentes cercanas indicaron que la empresaria no se conectó desde su lugar de reclusión, lo que motivó a que desde el juzgado 75 de control de garantías de Bogotá ordenaran devolver el expediente al centro de servicios judiciales de Paloquemao.

En los próximos días se deberá fijar la nueva fecha de la audiencia, así como el sorteo del nuevo juzgado que conocerá el caso.

La Fiscalía General la vinculó a un proceso penal a Zulma Guzmán por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado.

Por el momento, la evaluación de la solicitud de extradición presentada por el Ministerio de Justicia en contra de la empresaria se encuentra suspendida hasta marzo del próximo año.

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La Fiscalía General señaló a Zulma Guzmán de haber planeado el envío de un domicilio a la residencia del empresario Juan de Bedout, con quien había sostenido una relación sentimental.

En dicho domicilio, enviado el 3 de abril de 2024, se encontraban unas frambuesas con chocolate.

Debido a que el vigilante del edificio recibió una respuesta negativa para dejar pasar al domiciliario, el paquete no pudo ser entregado en un primer momento.

Por esto, según la investigación, Zulma Guzmán le insistió al domiciliario para que regresara a la vivienda ubicada en el nororiente de Bogotá y entregara el paquete.

De lograrlo, le daría una generosa propina.

En el segundo intento, se logró entregar el mencionado “regalo”.

Las fresas con chocolate fueron consumidas por dos menores de edad que se encontraban en la vivienda. La hija del empresario y una amiga del colegio.

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Sin embargo, pocos minutos después comenzaron las graves molestias que obligaron a trasladarlas a un centro médico de urgencias.

Lastimosamente, las niñas, de 13 y 14 años, fallecieron por el talio con el que estaban inyectadas las frambuesas con chocolate.

“Los hechos por los que se le investiga sucedieron el 3 de abril de 2025, cuando la señora Zulma Guzmán Castro, valiéndose de un tercero o empresa de mensajería y de maniobras engañosas, presuntamente habría hecho llegar a la vivienda un alimento intencionalmente contaminado con talio”, señaló la Fiscalía General.

Esto dijo la mujer sobre el envenenamiento. Foto: Semana/Pexels/Montaje:Semana

En la imputación se pondrá de presente que la mujer intentó ocultar pruebas. Para sostener esto, se presentará el informe de los elementos encontrados en su locker en el exclusivo club El Nogal.

En el locker se encontraron varios elementos que permitirían establecer la relación de Guzmán con la manipulación del químico y otros elementos.

La Fiscalía General investiga si la empresaria intentó envenenar a otras personas cercanas a Alejandro de Bedout.