Zulma Guzmán vuelve a los estrados judiciales. Audiencia clave en el Reino Unido definirá su extradición a Colombia

Este lunes, 2 de noviembre, se reanudan en el Reino Unido las audiencias en las que se evalúa la solicitud de extradición elevada por Colombia en contra de la empresaria Zulma Guzmán.

Misterioso hallazgo en el locker de Zulma Guzmán en exclusivo club social desata nuevas preguntas en el caso

Guzmán, quien fue capturada a finales de 2025 en Londres, enfrenta una investigación por, presuntamente, enviar un domicilio de frambuesas con chocolate hasta el domicilio del empresario Juan de Bedout, en el nororiente de Bogotá.

Dichas frambuesas, según confirmó el examen de Medicina Legal, habían sido inyectadas con talio, un metal altamente peligroso cuyos efectos pueden ser letales al ser ingerido, incluso en pequeñas proporciones.

Las niñas, de 13 y 14 años, fallecieron.

“La causa de la muerte fue una intoxicación aguda por talio, en el contexto del consumo de alimentos (frutas bañadas en chocolate) durante una reunión de adolescentes (…). Por lo anterior, la manera de muerte corresponde a un homicidio, toda vez que es muy infrecuente la intoxicación por este tipo de elementos y particularmente el talio es altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro, por lo que se infiere que fue agregado intencionalmente a los alimentos”, señala el informe que es pieza clave en la investigación.

Zulma Guzmán es requerida en extradición para que responda en Colombia por el proceso penal que se adelanta en su contra.

Caso de envenenamiento con talio: renovaron la orden de captura contra Zulma Guzmán por el asesinato de dos niñas

Recientemente, la Fiscalía General anunció la imputación de cargos en su contra por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

“Los hechos por los que se le investiga sucedieron el 3 de abril de 2025, cuando la señora Zulma Guzmán Castro, valiéndose de un tercero o empresa de mensajería y de maniobras engañosas, presuntamente habría hecho llegar a la vivienda un alimento intencionalmente contaminado con talio”, señaló la Fiscalía General.

Esto dijo la mujer sobre el envenenamiento. Foto: Semana/Pexels/Montaje:Semana

Por la gravedad de los hechos, el ente investigador solicitará que se emita una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

En la solicitud se pondrá de presente que la mujer intentó ocultar pruebas. Para sostener esto, se presentará el informe de los elementos encontrados en su locker en el exclusivo club El Nogal.

Para la Fiscalía General, Zulma Guzmán insistió en que el paquete fuera entregado a como diera lugar en el domicilio del empresario. Para esto, incluso, le ofreció una propina al repartidor para que regresara a la portería y convenciera a las personas que estaban en la casa para que aceptaran el domicilio que fue presentado como “un regalo”.

La audiencia está programada para el próximo lunes a las 9 de la mañana. La empresaria y su defensa fueron convocados de manera virtual.

La defensa de Zulma Guzmán ha pedido, insistentemente, que se tenga en cuenta la salud mental de la empresaria.