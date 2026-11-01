El Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana propinaron en las últimas horas lo que el Gobierno nacional calificó como un golpe contundente a las estructuras criminales que operan en el suroccidente del país.

“A los asesinos los vamos a perseguir″, presidente Abelardo De La Espriella reacciona al atentado terrorista en Algeciras

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció este domingo la desarticulación de la compañía Eiber González, una facción perteneciente a la disidencia Adán Izquierdo, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El operativo militar se concentró en la vereda El Moral, ubicada en el corregimiento de Tenerife, jurisdicción del municipio de El Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca.

La ofensiva contó con el despliegue coordinado de las unidades de la Tercera División del Ejército, la Brigada Tercera (BR03) y el Comando Aéreo de Combate No. 7 (CACOM 7) de la Fuerza Aérea.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por el mandatario, los intensos combates en desarrollo de las operaciones militares dejaron como resultado un presunto miembro de la organización muerto.

Las tropas también lograron la captura de tres integrantes de la estructura criminal, incluyendo a su principal cabecilla, identificado como Alex Antonio Jaramillo Hoyos, conocido con el alias de J. J., quien resultó herido durante el enfrentamiento y recibió atención médica.

En el mismo procedimiento, las autoridades aprehendieron a un menor de 17 años que se encontraba en el lugar. Además, se incautó material bélico y tecnológico.

Combates entre el Ejército y las disidencias de alias Iván Mordisco en el Valle del Cauca

Se hallaron cuatro fusiles, una escopeta, una pistola, dos revólveres, un mortero de fabricación artesanal, 16 granadas adaptadas para el uso en drones y siete dispositivos explosivos adicionales.

Entre los equipos de comunicación y logística se destacan 13 teléfonos celulares, un computador portátil, cinco radios de comunicación, una cámara de seguridad y una antena de conexión satelital Starlink.

También se incautaron elementos de intendencia, 12 pancartas alusivas a la organización ilegal y 11 millones de pesos en efectivo.

Según los reportes de inteligencia, esta subestructura era la principal responsable de diversas acciones delictivas dirigidas contra la población civil en el centro del departamento, ejecutando actividades de constreñimiento ilegal, agresiones físicas y extorsión a comerciantes y campesinos.

El presidente Abelardo De La Espriella extendió un reconocimiento público a los soldados y al personal de la Fuerza Aérea Colombiana por el éxito del operativo, enfatizando que este despliegue debilita de forma drástica tanto las finanzas como la línea de mando del grupo disidente.

Las operaciones en la zona rural de El Cerrito continúan con el propósito de consolidar el control territorial e impedir el reposicionamiento de otras células armadas. La Tercera División del Ejército señaló que los combates con esta estructura iniciaron desde las primeras horas de este domingo.