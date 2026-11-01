La suspensión del servicio afectará distintos sectores de Bogotá, Soacha, La Calera, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá y Sopó.

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Martes 3 de noviembre

Desde las 7:00 a. m., Villa Carmenza y Belén Fontibón, en Fontibón, y Salazar Gómez, en Puente Aranda, tendrán una suspensión de 27 horas.

En Teusaquillo, La Soledad y Las Américas estarán sin agua durante 24 horas desde las 9:00 a. m. También habrá cortes en sectores de San Cristóbal, entre ellos Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira, Nueva Gloria y Puente Colorado.

En Bosa, la interrupción afectará Andalucía II, José Antonio Galán y Villa de Los Sauces.

En Soacha, el barrio Maiporé tendrá una suspensión de 24 horas desde las 10:00 a. m. La Calera, por su parte, tendrá un corte de cuatro horas a partir de esa misma hora.

Miércoles 4 de noviembre

Una de las obras más prolongadas comenzará a las 8:00 a. m. del miércoles, con el cambio de una válvula de 60 pulgadas. Durante 48 horas no habrá suministro en el conjunto residencial Entrelomas, en la zona rural de Zipaquirá, y en el Parque Industrial Renania, en Tocancipá. En Gachancipá y Sopó el servicio será intermitente.

Ese día también habrá suspensiones en sectores de Usaquén, Chapinero, Los Mártires y San Cristóbal. Entre los barrios afectados están Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental, Porciúncula, El Nogal, Voto Nacional, La Pepita y Estanzuela.

En Engativá, La Granja, Tabora, Soledad Norte, Nidia Quintero, Santa Rosita y Villa del Madrigal tendrán un corte de tres horas desde las 2:00 p. m.

En Soacha, las zonas de Nogal, Hogar del Sol y Bochica estarán sin servicio durante 24 horas.

Comunicado empresa de Acueducto e Bogotá. Foto: Comunicado empresa de Acueducto e Bogotá.

Jueves 5 de noviembre

La programación del jueves incluye cortes en Usaquén, Suba, Chapinero y Barrios Unidos.

Entre los sectores afectados están Santa Ana, San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Caobos Salazar, Mirandela, Alcázares, La Merced Norte y Colombia.

También habrá una suspensión de ocho horas en Bosque de Pinos I y II, Santa Cecilia y Puente Norte, en Usaquén.

Una de las intervenciones de mayor alcance comenzará a las 9:00 a. m. y durará 19 horas.

El cambio de válvulas en un tanque afectará 71 barrios y sectores de Ciudad Bolívar y Soacha.

Entre ellos están Arborizadora Alta, Bellavista, Candelaria La Nueva, Cazucá, Ismael Perdomo, Jerusalén, Los Tres Reyes, María Cano, Sierra Morena, Terranova y Villa Mercedes.

Además, habrá cortes de 24 horas en La Pradera, Jerusalén y Sierra Morena II, en Ciudad Bolívar; en varios barrios de Santa Fe, y en sectores de Soacha como Compartir, Nueva Compartir, Némesis, Los Girasoles, San Nicolás y la Zona Industrial Santa Ana.

Cortes de agua en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. Foto: Comunicado Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Recomendaciones para los usuarios

La EAAB recomienda llenar los tanques de reserva antes de las suspensiones. Si el agua se almacena en recipientes, debe consumirse antes de 24 horas.

La entidad también pide hacer un uso racional del recurso y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Imagen de carrotanques disponibles para el servicio de agua potable. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Los carrotanques estarán disponibles para atender necesidades prioritarias de clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de público. El servicio se puede solicitar a través de la Acualínea 116.