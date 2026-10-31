Las fuertes lluvias acompañadas de ráfagas de viento sorprendieron a Cali este sábado 31 de octubre, en plena celebración de Halloween.

Imágenes compartidas por ciudadanos muestran las condiciones de varias vías y las afectaciones provocadas por el temporal en diferentes sectores de la ciudad.

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Lluvias y vendaval afectan varios sectores de Cali

Las precipitaciones se hicieron sentir en distintos puntos de la capital del Valle del Cauca.

A través de redes sociales, ciudadanos compartieron imágenes de la situación en las calles y alertaron sobre las dificultades para movilizarse.

Uno de los sectores reportados fue la calle 5, a la altura del Éxito de San Fernando, en el sur de Cali.

En las imágenes se observa un tramo de esta vía afectado por las condiciones climáticas, por lo que se pidió a conductores, motociclistas y demás actores viales transitar con precaución.

Los reportes ciudadanos también dieron cuenta de un fuerte aguacero en diferentes barrios de la ciudad.

Ante las precipitaciones, se hizo un llamado a los organismos de socorro para mantenerse atentos frente a posibles emergencias.

Vendavales y fuertes lluvias azotaron varias partes de Cali. Foto: Fotos: redes sociales

Así se ve la avenida Roosevelt bajo la lluvia

Otro de los puntos en los que se reportaron fuertes precipitaciones fue la avenida Roosevelt.

Registros compartidos durante la tarde de este sábado muestran las condiciones de la vía mientras caía el aguacero.

Las imágenes reflejan cómo las lluvias sorprendieron a quienes se encontraban en las calles en medio de las actividades previstas por Halloween.

Los reportes también motivaron llamados a conducir con precaución y evitar maniobras que puedan generar accidentes.

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Las precipitaciones registradas este sábado coinciden con las condiciones meteorológicas previstas para la capital del Valle del Cauca.

En su pronóstico para el fin de semana, se anticipó cielo entre parcialmente nublado y nublado en Cali, con lluvias ocasionales de intensidad localizada a moderada y posibilidad de actividad eléctrica.

El Ideam incluyó al Valle del Cauca entre los departamentos donde se esperaban lluvias fuertes durante el fin de semana festivo.