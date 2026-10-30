Así capturaron a alias Tatiana de los Comuneros del Sur: fue vocera y gestora de paz

Luego de varios meses de investigación, el Ejército Nacional mediante la Tercera División en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de alias Tatiana, quien sería integrante de los Comuneros del Sur.

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De acuerdo con la información que entregaron las autoridades, esta mujer se desempeñó como vocera y gestora de paz de Comuneros del Sur y, actualmente, es investigada por presunto lavado de activos mediante establecimientos comerciales que habrían sido utilizados como fachada.

“En la ciudad de Pasto, Nariño, mediante diligencia de allanamiento y orden judicial, la captura de alias Tatiana, señalada integrante de la comisión política del GAO Comuneros del Sur, y vinculada durante varios años a la compañía Jaime Toño Obando”, explicó la institución armada.

De acuerdo con información de inteligencia e investigación judicial, alias Tatiana tendría una trayectoria cercana a 17 años dentro de esta organización, donde habría desempeñado funciones como radista de cabecillas, responsable de actividades financieras, enlace político y coordinadora de apoyo logístico.

Alias Tatiana fue vocera y gestora de paz de los Comuneros del Sur y fue capturada por el Ejército y la Policía en Pasto, Nariño. Foto: Suministrado a SEMANA.

Según el Ejército, la hoy capturada también estaría relacionada con el cobro de extorsiones, la adquisición de elementos para integrantes de la estructura y la articulación de encuentros con personas vinculadas al narcotráfico nacional e internacional.

Durante el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares, un computador portátil, una tableta, documentación y tres agendas, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones.

La capturada era requerida dentro de un proceso por delitos como rebelión, concierto para delinquir agravado con fines terroristas y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otras conductas investigadas.

Ejército Nacional adelanta operaciones militares. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

“Este resultado representa una afectación a los componentes político, logístico, financiero y de mando y control de Comuneros del Sur, al retirar de circulación a una integrante que presuntamente cumplía funciones de articulación entre diferentes niveles de la organización”, sostuvieron las autoridades.

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La Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional dio a conocer que mantendrá la presión operacional contra todos los grupos armados ilegales que delinquen en el suroccidente del país, fortaleciendo las capacidades de inteligencia y el trabajo coordinado e interinstitucional para afectar sus redes de apoyo, economías ilícitas y mecanismos de control territorial.