Luego de la resolución que reactivó las órdenes de captura contra los cabecillas de las disidencias de las Farc, este lunes se conoció que la Fiscalía tomó la misma determinación en el caso de los llamados Comuneros del Sur, entre ellos alias Chuki y HH.

Gobierno avanza contra criminales: Fiscalía reactivó órdenes de captura contra Calarcá, Andrey, Richard, Jhon Mechas, Araña y otros

El ente acusador confirmó que siete de esas órdenes de captura dirigidas en contra de los cabecillas de este grupo criminal fueron reactivadas en virtud de que las negociaciones con estos delincuentes cesaron con la entrada del gobierno del presidente Abelardo De La Estrella.

“La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución No. 0- 0273 del 7 de septiembre de 2026, reactivó las órdenes de captura contra siete exmiembros representantes de la organización armada ilegal autodenominada ‘Comuneros del Sur’, quienes habían sido beneficiarios de la suspensión de dichas actuaciones en el marco de los procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociopolíticos”, explicó la Fiscalía.

De acuerdo con el ente investigador, la medida fue adoptada después de que, mediante la Resolución Presidencial 365 del 3 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional diera por terminada la mesa de diálogo con ese grupo y revocara la designación de sus miembros representantes.

“Las órdenes de captura levantadas corresponden a Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias Chuki; Gabriel Yepes Mejía, alias HH; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias Taliana; Santo Eligio García Natascuas, alias Santos; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias Lalo; Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz”, señaló el ente acusador.

Advierten que varias de las órdenes de captura que el gobierno de Abelardo De La Espriella solicitó reactivar en contra de los cabecillas de esta organización criminal no fue necesario incluirlas dentro de la resolución que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo debido a que esas personas ya contaban con órdenes de captura activas o ni siquiera hicieron parte de los diálogos o negociaciones.

Cuatro nombres permanecen en la lista de objetivos militares que ha hecho pública el presidente Abelardo de la Espriella: ‘Alfred’, ‘Andrey Avendaño’, ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’. Foto: Montaje El País

“La resolución precisa, además, que respecto a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que algunas ya se encontraban activas y otras nunca fueron suspendidas. La decisión fue comunicada a las autoridades de policía judicial para su implementación, conforme a sus funciones”, explicaron a través de un comunicado.